Freizeitsportler müssen umziehen Am Fähranleger in Bad Schandau dürfen keine Sportboote mehr ins Wasser gelassen werden. Ein Schmilkaer würde gern helfen.

Zukünftig sollen an der Fähranlegestelle in Bad Schandau keine Sportboote mehr zu Wasser gelassen werden können. © Marko Förster

Die Erneuerung des Pflasters ist nicht die einzige Veränderung an der Fähranlegestelle in Bad Schandau. Zukünftig sollen dort auch keine Sportboote mehr zu Wasser gelassen werden können. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Kunack (Wählervereinigung). Die Einlassstelle dürfe nur noch die Feuerwehr im Notfall nutzen. Das hat das Wasser- und Schifffahrtsamt verfügt und prüft nun, welche Alternativen den Freizeitsportlern geboten werden können, die mit Paddel- oder Ruderbooten unterwegs sind. Zum einen könnte das auf der Bahnhofsseite erfolgen oder auch in Schmilka.

Das dürfte dem Schmilkaer Investor Sven-Erik Hitzer gefallen. Er betreibt dort unter anderem das Café Richter direkt an der Elbe. Schon vor Längerem hatte er die Idee, am Fähranleger in Schmilka auch einen für Sportboote anzulegen oder wenigstens eine Einlassstelle. Das ist allerdings kompliziert, weil am Elbufer ein strenger Naturschutz besteht. Es ist als sogenanntes Flora-Fauna-Habitat (FFH) eingestuft.

Die Sportboote sollen vom Bad Schandauer Elbkai deshalb ferngehalten werden, weil dort große Schiffe ein Gefahrenpotenzial für unerfahrene Wassersportler darstellen. 2006 verunglückte an der Stelle eine 19-jährige Paddlerin tödlich. (SZ/gk)

