Freizeitinsel wird zum Haus der Handwerker Fast bis in die Adventszeit wird im barocken Herrenhaus gebaut. Viel schicker wird es dadurch aber nicht.

Die Freizeitinsel ist einer der bekanntesten Kinder-Treffpunkte Riesas. In den nächsten Monaten wird das aus dem Barock stammende einstige Herrenhaus saniert – für rund 280 000 Euro. © Matthias Seifert

Adlige, Vertriebene, Pioniere: In den vergangenen 250 Jahren hat das einstige Herrenhaus am Merzdorfer Teich viele Nutzer erlebt. Dabei ist es allerdings auch etwas in die Jahre gekommen. Deshalb haben in den nächsten Monaten dort die Handwerker das Sagen. Die Stadträte im Bauausschuss haben jetzt mehrere Bauaufträge im Gesamtwert von 280 000 Euro vergeben. Der Verein Freizeitinsel muss deshalb bis November ohne seine Heimstätte auskommen. Statt Märchentheater gibt es jetzt Maurerarbeiten, statt Bastelnachmittagen Brandschutz-Verbesserungen, statt Tobereien Trockenbau-Montagen.

Dabei geht es nicht darum, dass das Gebäude nach der Sanierung schicker aussieht: Laut Stadtverwaltung stehen vor allem der Brandschutz und die technischen Anlagen des Hauses im Mittelpunkt. Dafür wird beispielsweise die komplette Elektroinstallation im und am Haus erneuert. Dabei kommen Stromkabel teilweise unter Putz. Gleichzeitig will man manch Räume künftig anders nutzen. Deshalb müssen Türen teilweise versetzt, teilweise ausgetauscht werden. Außerdem will man manche Decke, manche Wand so umbauen, dass sie bei einem Feuer nicht so leicht in Brand geraten. Wo es gar nicht anders geht, müssen vorhandene Bauteile auch verkleidet oder komplett entfernt werden.

Eine neue Rückansicht

Besonders auffällig dürfte ein Projekt auf der Rückseite des Herrenhauses werden: Dort wird eine Flucht- und Rettungstreppe angebaut. Dafür lässt die Stadt eine ehemalige Garage komplett abreißen. Rund um das Gebäude wird außerdem gebaggert, um neue Kabel verlegen zu können – und um Platz für die Fundamente für die neue Treppe zu schaffen.

Allein für die Rohbauarbeiten ist ein Zeitraum vom 21. August bis Anfang November geplant. Dieser Auftrag ging an die Gohliser Baufirma Siegfried Joachim, die mit 44 000 Euro das günstigste von drei Angeboten abgegeben hatte. In ähnlicher Größenordnung liegt der Auftrag für die Trockenbauarbeiten, der an den Riesaer Montagebetrieb Räubig ging – für 38 000 Euro.

Ebenfalls in der Region blieb der Auftrag für die Erneuerung der Schwachstrom-Anlagen, den sich die Riesaer Stamm-GmbH für knapp 29 000 Euro sicherte. Die war auch bei der Vergabe der Starkstrom-Arbeiten erfolgreich, die sie für rund 135 000 Euro erledigt. Laut Plan werden sich diese Arbeiten sogar bis zum 24. November hinziehen – eine Woche vor dem 1. Advent. Die Tischler wollen da schon einen Monat früher fertig sein. Sie haben auch die weiteste Anreise: Die Tischlerarbeiten gingen für gut 31 000 Euro an die Tischlerei Winkler aus Lampertswalde.

Die Stadt kommt mit den Preisen für die Sanierung des Gebäudes noch ziemlich gut weg: Bis auf den Posten „Starkstrom“ waren sämtliche erfolgreichen Angebote teils deutlich günstiger, als kalkuliert. Dabei liegen derzeit die Baupreise wegen der guten Auftragslage der Firmen deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Das habe man bei der Kalkulation allerdings schon berücksichtigt, sagt Baubürgermeister Tilo Lindner.

Offenbar haben die Baufirmen der Stadt trotzdem einen „Friedenspreis“ gemacht. Stadtrat Dirk Haubold (Freie Wähler) wollte wissen, wie viel der Baukosten Riesa aus dem eigenen Haushalt bestreiten muss – und wie viel man mit Fördergeld bezahlen könne. „Mindestens die Hälfte wird voraussichtlich gefördert“, sagt OB Marco Müller (CDU).

