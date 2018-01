Freizeitinsel öffnet wieder In den letzten Monaten hatten die Handwerker das Sagen. Das ist nun vorbei. Zum Auftakt gibt‘s einen Tag der offenen Tür.

Das Haus der Freizeitinsel im Stadtteil Merzdorf. © SZ-Archiv

Riesa. Die Handwerker haben ihre Arbeit an der Freizeitinsel Merzdorf erledigt. „Jetzt muss nur noch geputzt werden“, sagt Chefin Katrin Großkopf. Mit den Ergebnissen der monatelangen Bauarbeiten ist sie hochzufrieden. 280 000 Euro wurden investiert. Der Fokus lag dabei vor allem auf dem Brandschutz und den technischen Anlagen. Nun wurde sogar mehr instandgesetzt, als Großkopf gedacht hätte. „Es gibt neue Türen, die Flure wurden renoviert, das Büro ist unters Dach gezogen. Jetzt müssen wir Mitarbeiter uns zwar mehr anstrengen, dafür gibt es mehr Platz für die Kinder“, erklärt sie. Durch den Umzug des Büros innerhalb des Hauses entstünden zwei neue Mehrzweckräume. „In der letzten Zeit haben immer wieder Leute gefragt, wie es denn jetzt bei uns aussieht. Daher veranstalten wir einfach einen Tag der offenen Tür.“

Inselcafé und Bastelstraße

Am Sonntag, 28. Januar, soll es soweit sein. Von 14 bis 18 Uhr gibt es frisch gebackenen Kuchen im Inselcafé und Bastel- und Spielangebote für Kinder. Sonntag sei erfahrungsgemäß der besucherstärkste Tag, weil viele Familien samstags immer noch etwas zu erledigen hätten. Am Tag der offenen Tür wird Katrin Großkopf auch eine Spende entgegennehmen können. Familie Schöne übergibt den Erlös ihres Hoftrödelmarktes Anfang Januar. „Das freut uns natürlich sehr. Wir haben außerdem eine Spende von der Enso bekommen. Damit beginnt das neue Jahr doch schon viel besser, als das alte geendet hat“, so die Inselchefin.

Ein Sturm hatte Ende 2017 einen Baum auf dem Gelände der Freizeitinsel zu Fall gebracht. Er traf einen Pavillon. Das Ärgerliche aus Sicht des Vereins: Die Versicherung zahlte nicht. „Da frag ich mich doch, wofür man eigentlich Versicherungen abschließt, wenn sie im Falle des Falles doch nicht einspringen“, sagt Katrin Großkopf.

