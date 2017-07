Freizeitinsel bis Ende November zu Das Gebäude am Merzdorfer Teich wird umgebaut – mit erheblichen Auswirkungen auf den Betrieb.

Kein Kinderlachen, sondern Baulärm beherrscht gerade die Freizeitinsel in Merzdorf. Bis Ende November dauern die Arbeiten in und am Gebäude voraussichtlich. Das Haus bleibt in dieser Zeit geschlossen. Das teilte Stadtsprecher Uwe Päsler mit.

Vor allem der Brandschutz sowie technische Anlagen würden ertüchtigt: „Die gesamte Elektroinstallation im und am Haus wird erneuert“, erklärt er. Da es künftig eine Umnutzung der Räume geben soll, werden diverse Türen versetzt und ausgetauscht. Teilweise müssen Wände und Geschossdecken verstärkt werden, damit sie einem Brand zumindest für eine gewisse Zeit standhalten könnten.

An der Rückseite wird zudem eine Flucht- und Rettungstreppe angebaut. „Dafür muss eine alte Garage abgerissen werden“, erklärt Päsler. Maurer, Elektriker und Tischler werden bis einschließlich Herbst also gut zu tun haben.

