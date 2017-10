Freiwurst für alle Paul und Anne Ochotzki eröffnen am Sonntag die Filiale Curry & Co. in Pirna. Sie haben eine Überraschung für die Kunden.

Paul Ochotzki (34) eröffnet mit seiner Frau Anne eine Filiale von Curry & Co. in Pirna. Das Paar wohnt seit 2012 in Pirna und hat drei Kinder. © Andreas Weihs

Noch hängt eine große Plane vor dem Geschäft neben dem Engelserker in der Dohnaischen Straße in der Altstadt von Pirna. Aber nicht mehr lange. Am Sonntag 11 Uhr eröffnen die Eheleute Anne und Paul Ochotzki eine Filiale von „Curry & Co.“ in Pirna. Damit sind sie die ersten Franchise-Partner des Dresdner Kult-Imbisses mit den legendären Currywürsten. Die SZ sprach vorab mit Paul Ochotzki über Angebot, Preise und Kultur rund um die Wurst.

Herr Ochotzki, die Eröffnung von Curry & Co. in Pirna wird in den sozialen Medien munter und erwartungsvoll diskutiert. Haben Sie genügend Currywürste für den zu erwartenden Ansturm am Sonntag auf Lager?

Mit 2 000 Currywürsten im Kühlhaus dürften wir alle sattbekommen. Diese Menge werden wir auch brauchen, denn bereits beim Probeverkauf zur Pirnaer Einkaufsnacht haben wir 500 Würste in fünf Stunden verkauft. Die Leute standen Schlange.

Überhaupt scheint der Laden bereits vor der Eröffnung Aufmerksamkeit zu erzeugen …

Das stimmt. Und zwar alle Altersklassen haben Interesse. Erst vor Kurzem guckten zwei liebenswerte ältere Damen mit Gehstöcken in die offene Tür hinein und fragten, wann wir denn endlich eröffnen damit sie Currywurst essen könnten. Wir hatten schon Anfragen von einer Lehrerin, die mit ihrer Schulklasse zu uns kommen will.

Steht ausschließlich Currywurst auf der Speisekarte ?

Wir bieten fünf verschiedene Wurstvarianten an. Die klassische Currywurst vom Schwein, gebrüht und geräuchert. Dann eine Wurst hundertprozentig aus Rind sowie zwei vegane Currywurstvarianten. Auf die Würste gibt es selbstkreierte Soßen mild oder scharf und in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel Honig-Senf, Erdnuss, Käse-Jalapeno und Zwiebel-Chili. Außerdem gibt es klassische Pommes frites sowie Gemüse-Pommes aus Pastinake und Karotte. Dazu sind mehrere Dips im Angebot, unter anderem Frischkäse, Knoblauch und Röstzwiebeln.

Und der Kostenpunkt?

Das günstigste Menü mit Pommes und Currywurst mit Soße kostet 4,30 Euro. Das teuerste ist die gebrühte Bio-Vegan-Wurst mit Pommes frites und Soße für 5,30 Euro. Für alles andere, wie die Dips, müssen die Kunden Aufpreise bezahlen.

Vorher war in dem Laden das Restaurant IO ansässig, das in das Bootshaus an der Elbe gezogen ist. Was haben Sie in den Räumen verändert?

Viel. Die Braterei wurde jetzt in den Gastraum hereingezogen. Vorher war die Küche separat. Außerdem haben wir den Thekenbereich erweitert, sodass die Gäste bei der Zubereitung der Speisen zuschauen können. Außerdem tragen wir dem Slogan der Stadt „Sandstein voller Leben“ Rechnung und haben mehrere Wände mit Sandstein gefliest. Dabei trifft Alt auf Neu, denn der Treppenbereich wurde mit den für Curry & Co. so markanten schwarz-weißen Streifen gestrichen. Insgesamt haben wir rund 65 000 Euro investiert.

Bereits im Vorfeld deuteten Sie an, dass es nicht ausschließlich um die Currywurst gehen soll …

Korrekt. Wir möchten unser Speiseangebot in einen kulturellen Rahmen einbetten und den Laden zu einem Ort machen, wo Menschen aller Art zusammenkommen. Jeden Mittwoch lassen wir das Prinzip des Bergfestes wieder aufleben und haben verschiedene Aktivitäten im Angebot, wie zum Beispiel Kicker-Turnier, Karaoke und Konzerte. Es geht uns darum, mit dem Wort Co. zu spielen. So lautet das Stichwort am Sonntagabend Curry & Krimi. Auf einer großen Leinwand können die Gäste gemeinsam den Tatort sehen.

Sie und Ihre Frau Anne starten mit fünf Angestellten. Suchen Sie noch weitere Mitarbeiter?

Klares Ja, unser Team soll noch aufgestockt werden. Darauf weisen wir auch auf den großen Plakaten im Schaufenster hin.

Und dann haben Sie noch einen echten Knaller für alle Kunden in petto …

Richtig, wer es zur Eröffnung nicht schafft, den laden wir am 27. und 28. Oktober zum Freiwurstessen ein. Jeder bekommt eine halbe Currywurst mit Soße. Man darf sich so oft anstellen, wie man will.

Das Gespräch führte Mareike Huisinga.

Curry & Co. in Pirna ab dem 22. Oktober täglich von 11 bis 22 Uhr, Eingang neben der Dohnaischen Straße 41

