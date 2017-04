Freiwillige werden knapp Großenhains Rathausbesatzung ging beim Frühjahrsputz mit gutem Beispiel voran – ansonsten blieb die Beteiligung gering.

Zum Großenhainer Frühjahrsputz ging die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel voran: OB Dr. Sven Mißbach mit den Mitarbeiterinnen Annett Hadamietz (li.) und Anja Tietze, im Hintergrund Ingrid Schubert-Saenger. © Klaus-Dieter Brühl

Lange Gesichter am Samstagvormittag am Treffpunkt Großenhainer Rathaus: Außer dem Oberbürgermeister und einigen seiner Mitarbeiter ist niemand gekommen, um in der Innenstadt aufzuräumen. „Wir wollten uns eigentlich den Hauptmarkt und den Frauenmarkt vornehmen, damit es nächste Woche zur Einkaufsnacht ordentlich aussieht“, sagt Ordnungsamts-Chef Matthias Schmieder. Das Stadtzentrum ist zwar vorbildlich mit Papierkörben ausgestattet, aber Zigarettenkippen liegen en masse herum. Als auch kurz nach neun noch kein Anwohner oder Ladenbesitzer aufgetaucht ist, disponieren die Verwaltungsleute kurzerhand um. Sie marschieren hinunter zum Textimagelände.

Hinter der ehemaligen Gartenschau-Blumenhalle gibt es zwei Sitz-Ecken, die regelmäßig von einer Männertruppe frequentiert werden. Das sieht man dem Gelände deutlich an. Vor den Bänken und in den Grünanlagen liegen Massen von Schnapsfläschchen und Berge von Scherben herum. „Ich habe die Jungs vor einigen Tage aufgesucht und gefragt, ob sie nicht mithelfen wollen, ihre Hinterlassenschaften zu beseitigen“, erklärt Schmieder. „Die ganze Truppe hat geschlossen zugesagt – ich bin gespannt.“

Es ist zwar nicht die ganze etwa ein Dutzend Mann starke Truppe zum Frühjahrsputz um den Nixbrunnen erschienen, aber immerhin drei Männer greifen zu Besen und Schaufel, um ihre Kümmerling-Fläschchen zu entsorgen. Warum sie sie nicht gleich in die Abfallbehälter neben den Bänken werfen? „Die sind doch immer gleich voll“, wendet einer ein. Gut möglich, bestätigt der Ordnungsamtsleiter, so schnell könne der Stadtbauhof gar nicht reagieren. Ein anderer der Stammgäste an der Blumenhalle bringt den Vorschlag, doch gleich einen Glascontainer hierher zu stellen. Das geht zwar nicht, aber immerhin machen sich die Jungs so ihre Gedanken. Es mutet schon ein wenig kurios an, die Verwaltungsleute Hand in Hand mit der Gruppe arbeiten zu sehen.

Sven Mißbach hatte sich den Frühjahrsputz auch etwas anders vorgestellt. „Wir wollen eigentlich wieder mehr Freiwillige für die Aktion gewinnen“, sagt der Oberbürgermeister. „Da muss die Verwaltung schon mit gutem Beispiel vorangehen.“

Geputzt wird auch im Bad

Es ist zwar nicht so, dass sich überhaupt niemand mehr am Großreinemachen vor Ostern beteiligt. In Kleingartensparten wird fast überall gewirbelt, Sportvereine pflegen ihre Außenanlagen, und in den ländlichen Ortsteilen finden sich hier und da ein paar Leute zusammen und pflegen die Blumenrabatten. Was allerdings nachgelassen habe, sei die Bereitschaft, etwas außerhalb des eigenen Wirkungskreises zu tun. Das war vor einigen Jahren noch anders, als die Stadt keine Mühe hatte, Freiwillige fürs Saubermachen im Stadtpark, am Kupferberg oder an der Wallanlage zu finden. „Wir haben schon überlegt, ob wir in diesem Jahr überhaupt noch einen Aufruf starten“, sagt Ordnungsamtschef Schmieder.

Mit solchen Sorgen muss sich Christian Thiel noch nicht herumschlagen. „Wir machen den Termin für den Frühjahrsputz schon im Januar klar“, erklärt Großenhains Schwimmmeister, „beim Winter-Bergfest unserer Stamm-Bader.“ Das Naturerlebnisbad hat eine treue Nutzergemeinde – meist ältere Herrschaften, die schon über Jahrzehnte hierher kommen. Auch am Sonnabend sind wieder 30 Leute zum Wiesen abrechen und Teich reinigen gekommen. „Die melden sich sogar telefonisch ab, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen können“, sagt Thiel. Eine Woche vor dem Frühjahrsputz kommen die Kinder vom Handballverein, um die geschotterte Böschung des Schwimmbeckens in Ordnung zu bringen. Auch das klappt jedes Jahr wie am Schnürchen.

Christian Thiel und seine Helfer wollen das Bad für die 2017er-Saison noch einmal picobello in Ordnung bringen, denn ab dem Herbst wird es umgebaut und deshalb das ganze nächste Jahr geschlossen sein. „Sehr glücklich sind wir darüber nicht, deshalb wollen wir die Saison noch einmal besonders genießen“, sagt Ulrike Große, die schon seit 1957 regelmäßig hierherkommt. „Zum Schwimmen“, betont sie, „nicht zum Baden.“ Mit der Zeit fühle man sich in der Anlage dann wie zu Hause und wolle natürlich, dass es auch so ordentlich aussieht wie in den eigenen vier Wänden. Die Großenhainerin beteiligt sich – wie viele andere Dauernutzer – schon seit Jahrzehnten am Frühjahrsputz und will das auch weiter so halten.

Für Christian Thiel wird die nächste Badesaison die Letzte als Schwimmmeister sein. Er will noch dem Umbau begleiten und dann in den Vorruhestand gehen. „Dann komme ich nur noch als Stamm-Bader hierher“, lächelt er. „Wahrscheinlich als der Jüngste.“

zur Startseite