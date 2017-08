Freiwillige Schlossgärtner Nachbarn pflegen seit Monaten die Anlage in Seußlitz – und hoffen nun auf eine klare Ansage des Eigentümers.

Ursula Büttner aus Diesbar ist eine der Freiwilligen, die sich jeden Montag zum Pflegeeinsatz im Seußlitzer Schlosspark treffen. Sie verbindet schöne Kindheitserinnerungen mit der Anlage. Deshalb ist es ihr wichtig, dass der Park gepflegt ist und für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt. © Sebastian Schultz

Es fließt so mancher Tropfen Blut an diesem Montagnachmittag. Denn die Rosen, die in den vergangenen Monaten ungestört wachsen konnten, stechen mit ihren Dornen in die Hände und Arme der Freiwilligen, die den wilden Trieben zu Leibe rücken und die Erde um die widerspenstigen Sträucher auflockern wollen. Die Sonne scheint erbarmungslos auf den Seußlitzer Schlosspark, trotzdem arbeiten die Helfer konzentriert weiter. Zwei Hand voll sind es dieses Mal. Die meisten von ihnen kommen aus Seußlitz, Neuseußlitz, Diesbar und Leckwitz und sind regelmäßig bei den Pflegeeinsätzen dabei – und die Erfolge bereits gut sichtbar: Die Wege sind beräumt, die Hecken gestutzt, und auch das Gras wird regelmäßig gehauen.

„Endlich lachen die Besucher wieder, wenn sie hierherkommen“, sagt Ingrid Zeidler. Dafür allein habe sich die Arbeit bereits gelohnt, so die Besitzerin des Kleinen Cafés in Seußlitz. Sie ist die Initiatorin der Pflegeeinsätze, die seit Mai jeden Montag stattfinden, und ist selbst ein wenig überrascht, dass sich nach wie vor so viele Menschen engagieren. Das zeige, wie sehr ihnen allen das Seußlitzer Schloss und sein Park am Herzen liege. Alle waren traurig, wie es dort aussah, erinnert sich Ingrid Zeidler an die große Bürgerversammlung Ende April. „Doch viele haben nicht nur geschimpft, sondern angepackt“, freut sie sich. Die Gemeindeverwaltung Nünchritz stellt für die Pflegeeinsätze zudem große Behälter für den Grünschnitt bereit. Und auch mit dem Schlossbesitzer, dem Architekten Stephan Braunfels, sei man zumindest über einen Vertrauten in Kontakt.

Doch Ingrid Zeidler weiß, die Lösung kann nicht von Dauer sein. Denn der Arbeitsaufwand ist enorm und kann nicht mit ein paar Pflegeeinsätzen bewältigt werden. Zumal aktuell eigentlich nur im vorderen Teil gearbeitet wird. Der im englischen Stil gestaltete hintere Teil mit dem Teich soll zwar in Vorbereitung auf die Tage des offenen Denkmals und des Weingutes in den kommenden Wochen auch hergerichtet werden, weshalb die kleine Bürgerinitiative noch einmal zu einer großen Aktion am nächsten Montag aufruft. Das kann aber nur eine einmalige Sache sein, sagt Ingrid Zeidler mit Blick auf die große Aufgabe. Sie hofft, dass bis Ende des Jahres eine Entscheidung fällt, was Stephan Braunfels mit dem Schloss samt Park vor hat – behalten und pflegen oder verkaufen. Welche Entscheidung Braunfels’ man bevorzugen würde? Das wissen die fleißigen Nachbarn selbst nicht so richtig. Man will einfach mal eine klare Ansage, sagen sie.

Ähnlich äußert sich auch Bürgermeister Gerd Barthold (CDU). Es habe zwar noch kein persönliches Treffen gegeben, aber durchaus Kontakt. Zudem hätte Stephan Braunfels alle Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde bezahlt, was im Rathaus als gutes Zeichen gewertet wird.

Die Wege im englischen Teil des Seußlitzer Schlossparkes sollen am Montag, 21. August, zwischen 14 und 19 Uhr beräumt werden. Treffpunkt für alle Freiwilligen ist im Bereich der ehemaligen Toiletten im hinteren Park.

