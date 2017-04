Freiwillige räumen am Braunsteich auf Am Sonntag haben Freiwillige aus Weißwasser das Gelände am Braunsteich aufgeräumt. Dabei kamen mehrere Säcke mit Müll zusammen.

Weißwasser. Am Sonntagvormittag haben freiwillige Helfer zu den Arbeitsgeräten gegriffen, um das Gelände an der Brücke über den Braunsteich sowie in den umliegenden Waldstücken von Unrat und Müll zu reinigen.

Robert Ehemann (dritter von links) und seine Mitstreiter von der „Aktion Weißwasser“ hatten zu diesem Einsatz aufgerufen. Nachdem sie bereits fünf ähnliche Arbeitseinsätze im Stadtgebiet durchgeführt haben, fassten die jungen Leute diesmal die Liegewiese, die Brücke sowie das Gelände am Braunsteich ins Auge.

Denn dieser Bereich ist als Badestelle in der wärmeren Jahreszeit sowie als Wandergebiet zu Fuß und per Rad bei den Weißwasseraner sehr beliebt. Laut den Angaben der Facebookseite von „Aktion Weißwasser“ kamen bei dem Einsatz etwa zehn Säcke mit Müll zusammen. 20 Helfer waren an der Aktion beteiligt. (SZ)



