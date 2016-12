Freiwillige Helfer schenken Weihnachtslächeln Junge Leute haben am Mittwoch freudige Stimmung in soziale Einrichtungen im Landkreis Görlitz gebracht.

Die Weihnachtslächeln-Tour verbreitete am Mittwoch auch im Haus Carola in Hainwalde Freude.

Zittau/Region. Da haben nicht nur Kinderaugen gestrahlt: Zehn soziale Einrichtungen im Landkreis Görlitz haben am Mittwoch Besuch von der Aktion „Weihnachtslächeln“ bekommen. Neben Kinderheimen in Hainewalde und Löbau zählten dazu auch unter anderem die Kinderstationen der Krankenhäuser in Zittau und Görlitz, Familienhäuser in Niesky und Weißwasser sowie eine Gemeinschaftsunterkunft in Zittau.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion „Weihnachtslächeln“ vor elf Jahren von jungen Leuten aus dem Landkreis. Seitdem sind sie jährlich in Kinderheimen, Krankenhäusern und Asylunterkünften im Landkreis als Weihnachtshelfer unterwegs, verteilen kleine Geschenke an die Bewohner der Einrichtungen und sorgen für weihnachtliche Atmosphäre.

In diesem Jahr lief die Aktion erstmals in der Regie des Vereins „Wünsche von Herzen“ ab. „Mit unserem ,Weihnachtslächeln‘ wollen wir kleine und größere weihnachtliche Freuden bereiten“, sagt die Initiatorin der Aktion, Tina Hentschel. Die Mitglieder des Vereins „Wünsche von Herzen“ und viele freiwillige Helfer wollen mit der Aktion die sozialen Institutionen überraschen. Um alle geplanten Anlaufpunkte zu schaffen, sind zwei Teams unterwegs gewesen, um das „Weihnachtslächeln“ in den Landkreis zu bringen. (SZ/se)

