Freiwillige Feuerwehr setzt auf Nachwuchs Die Jugendfeuerwehr von Bischofswerda ist sehr aktiv. Das spricht sich schon unter den Kindern herum.

Ida und Johanna gehören zur Jugendfeuerwehr in Bischofswerda/Großdrebnitz, so wie 23 andere Kinder und Jugendliche auch. Die Gruppe ist gut aufgestellt, auch durch die verschiedenen teambildenden Maßnahmen. © Steffen Unger

Bischofswerda. Die Nachwuchsgewinnung ist manchmal scheinbar einfach. Einem Kind gefällt es in der Jugendfeuerwehr in Bischofswerda, es erzählt davon in der Schule und bringt zum nächsten Dienst gleich noch einen Freund oder eine Freundin mit. Der Jugendfeuerwehrwart der Feuerwehr Bischofswerda Daniel Richter kann von einigen dieser Begebenheiten in den vergangenen Monaten berichten. 23 Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren gehören inzwischen zur Jugendfeuerwehr. „Wir hatten Jahre, da hatten wir acht“, sagt der 32-jährige Feuerwehrmann.

Daniel Richter hat Glück, dass er auf ein großes Helferteam aufbauen kann. Es unterstützt den Jugendwart unter anderem bei den Diensten jeden Mittwoch im Bischofswerdaer Gerätehaus. Die angehenden Feuerwehrleute werden dann in mehrere kleine Gruppen aufgeteilt und üben Erste Hilfe, Gruppenstafette oder Knoten binden. Die Schwestern Johanna und Ida wollten immer zur Feuerwehr, die gesamte Familie engagiert sich in dem Ehrenamt.

Wichtig ist das Team

Johanna konnte es kaum erwarten, bis sie mit acht endlich zur Gruppe gehören durfte. „Es macht Spaß“, sagt sie. Die Helfer achten darauf, dass die Kinder die Grundfertigkeiten spielerisch erlernen. „Wir legen auch viel Wert auf die Teambildung“, sagt Daniel Richter. Jugendliche, die in die aktive Abteilung wechseln, bleiben der Jugendfeuerwehr oft als Helfer erhalten. Wettkämpfe werden gemeinsam bestritten und einmal im Jahr fahren die Mitglieder der Jugendfeuerwehr gemeinsam ins Zeltlager. Sie waren auch bereits auf Exkurs bei der Berufsfeuerwehr in Dresden oder gemeinsam im Freibad.

Der Feuerwehr kommt dabei entgegen, dass das Mindestalter für den Eintritt in die Jugendfeuerwehr vor zwei Jahren von zehn auf acht Jahre herabgesetzt wurde. „Wir haben seitdem mehr Zulauf“, sagt Daniel Richter. Mit zehn hatten sich die meisten Kinder schon für ein Hobby entschieden, die Feuerwehr kam dann oft mit ihrem Angebot zu spät. Ein Vorteil ist auch, dass zwei Kameraden seit Kurzem ehrenamtlich in der Grundschule Kirchstraße zum Ganztagsangebot Feuerwehr einladen. „In der Gruppe sind vielleicht auch einige Kinder dabei, die wir gewinnen können“, sagt Gemeindewehrleiter Sixten Mütterlein.

Und dann kommt der Bruch

Zwei Jugendliche wechseln durchschnittlich pro Jahr in die aktive Abteilung , fahren also auch bei Einsätzen mit. Das Problem der Tageseinsatzbereitschaft kann die starke Jugendfeuerwehr der Stadt trotzdem nicht lösen. Denn der Bruch kommt oft mit der Suche nach einer Ausbildung oder einem Studienplatz. Dann verlassen die ausgebildeten Feuerwehrleute meist Bischofswerda und stehen auch der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr zur Verfügung.

Die Feuerwehr Bischofswerda setzt deshalb auch auf Quereinsteiger, also Männer und Frauen im Erwachsenenalter, die sich engagieren wollen. Einige haben sich nach dem letzten Artikel über die Tageseinsatzbereitschaft in der SZ bei der Feuerwehr gemeldet. Die Feuerwehr ist froh darüber.

Die Jugendfeuerwehr trifft sich jeden Mittwoch, 17 Uhr, im Gerätehaus Bischofswerda, Goldbacher Weg.

