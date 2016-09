Freiwillig angestrengt Neun Feuerwehrleute legen das Leistungsabzeichen für technische Hilfeleistung ab. Das Oldtimertreffen fällt ins Wasser.

Vize-Kreisbrandmeister Wolfgang Störr (dritter von links) hat neun Harthaer Feuerwehrmännern das Leistungsabzeichen für technische Hilfeleistung abgenommen. Für diesen freiwilligen Leistungsnachweis mussten die Kameraden eine Person aus einem verunglückten Fahrzeug retten und weiteres Wissen und Können beweisen. © André Braun

Hartha. Zum ersten Mal wird im Landkreis Mittelsachsen das Leistungsabzeichen für technische Hilfeleistung beim Florianstag in Hartha abgenommen.

Wolfgang Störr, stellvertretende Kreisbrandmeister in Mittelsachsen, sieht trotz des sehr regnerischen Wetters zufrieden aus: Neun Kameraden legen am Sonnabend den freiwilligen Leistungsnachweis ab – alle bestehen ihn und tragen nun das Leistungsabzeichen in Bronze.

Am Sonnabend erfahren die Gäste beim Florianstag, wie die Feuerwehr Einsätze strukturiert und für den Ernstfall probt. Bei dem Wetter seien die Bedingungen zwar schwieriger gewesen, aber wenigstens praxisnah. „Wir können ja nicht nur bei gutem Wetter Einsätze fahren“, sagt Wolfgang Störr.

Das zu bewältigende Szenario für die neun Prüflinge ist heikel: Ein Baum ist auf das Auto gefallen und eine Person im Fahrzeug eingeklemmt, aber noch ansprechbar. Was also tun? Zunächst einmal ist die Gruppe zu strukturieren. Nach Ankunft am Unfallort gibt es einige Schritte einzuhalten. Zunächst wird die Lage erkundet. Dann gibt der Gruppenführer die Handlungsanweisungen. Damit können die ehrenamtlichen Helfer koordiniert handeln.

Auf dem Papier klingt dieses Schema einfach. In der Praxis kann es oft vielschichtiger sein. „Oberstes Gebot ist es, zuerst den Menschen zu retten“, sagt Wolfgang Störr. Das tun die neun Kameraden auch. Zunächst müssen sie die Seitenscheibe zertrümmern. Hierbei dürfen das Unfallopfer – in diesem Falle ein Dummy – keine Glassplitter treffen. Dann wird die Tür mit einem Schneidewerkzeug geöffnet. Am Ende ist in diesem Fall der Dummy gerettet und die Prüfung bestanden.

Mehrmals im Jahr legen Feuerwehren solche und ähnliche Leistungsabzeichen ab. Das diene der Dokumentierung des Leistungsstands von Feuerwehren, sagt Wolfgang Störr. Zudem ist es eine interessante Vorführung. Autounfälle, Brände, Überschwemmungen: Die Einsätze einer Feuerwehr sind vielfältig – so vielfältig, dass nicht jedes Szenario geprobt werden kann. Zudem sind die einzelnen Fälle zu verschieden und individuell.

Trotz des Wetters haben sich am Sonnabend viele Besucher zur Feuerwehr an die Weststraße aufgemacht. Zwar muss für die Technikschau umdisponiert werden, aber alle Einsatzfahrzeuge der Gastgeber-Feuerwehr sowie zwei komplett neu ausgestattete Einsatzleitwagen aus Mittweida und Waldheim können besichtigt werden. Das Oldtimertreffen auf dem Schützenplatz hingegen wird abgesagt – immerhin ein einzelner Oldtimer steht zwischen den Einsatzfahrzeugen. Besucher wie Organisatoren haben dafür meist Verständnis. Denn kein Oltimer-Besitzer holt seine „Schätze“ bei Regen aus der trockenen Garage.

