Freitreppe wieder offen Der Zugang vom Rathausplatz in den Stadtpark war den Winter über gesperrt. Ab jetzt müssen Spaziergänger keinen Umweg mehr gehen.

Die Freitreppe, die vom Stadtpark zum Rathuas führt, ist wieder offen. © SZ-Archiv/Schröter

Die ersten Frühblüher zeigen sich schon, die Weidenkätzchen sprießen, die Temperaturen nehmen wieder zweistellige Werte an: So langsam stehen die Zeichen auf Frühling. Passend zum Umschwung in der Natur sind nun auch die Freitreppe vom Rathausplatz in den Stadtpark und die Stiegen hinter dem Tierpark wieder offen.

„Solange die Möglichkeit besteht, dass noch einmal Kälte und damit auch Glätte auftreten, bleiben die Treppen immer noch einige Tage gesperrt“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Es betreffe ja nur diese beiden Treppen, aus Sicherheitsgründen, betont er. „Der Zugang zum Park war für die Bürger aber jederzeit über die Parkstraße und auch aus anderen Richtungen möglich.“ Aber damit ist nun ja wieder Schluss – für diesen Winter, sofern er es sich nicht noch einmal anders überlegt.

zur Startseite