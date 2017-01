Freitreppe an der Roten Schule fällt Das Gebäude erhält einen neuen Zugang – der wird aussehen wie der ursprüngliche alte.

Die Freitreppe an der Roten Schule aus den 1970er Jahren wird durch eine andere, die dem historischen Bau angeglichen ist, ersetzt. © Udo Lemke

Die Umbauten der Roten Schule, in der das Archiv-Zentrum der Stadt entsteht, schließen den Abriss der Freitreppe des Gebäudes am Schulplatz ein. Die Treppe war in den 1970er Jahren errichtet worden. Zudem sah das im Laufe der Jahre marode gewordene Bauwerk optisch unvorteilhaft aus. In Abstimmung mit dem Denkmalamt wird sie nun komplett abgetragen und durch eine neue einläufige Treppe in Anlehnung an die historische Vorlage des Architekten Schramm ersetzt. „Der neue Entwurf orientiert sich an der neogotischen Formensprache und sucht unter Verwendung formidentischer Bau- und Zierelemente eine stileinheitliche Optik auf dem Schulplatz herzustellen“, hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt.

In der Roten Schule laufen die Arbeiten zur Einrichtung des Archiv-Zentrums. Hier werden das Verwaltungs-, das Bau- und das historische Stadtarchiv vereint. In einem modernen Regalsystem können auf einer Fläche von 187 Quadratmetern mehr als 3 800 laufende Meter Akten und Archivalien untergebracht werden. Im Sommer soll die Einrichtung abgeschlossen sein.

zur Startseite