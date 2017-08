Freitelsdorfer ins Rennen geschickt

Ebersbach. René Müller ist der FDP-Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Ebersbach. Der 45-jährige Polizeihauptkommissar aus dem Ortsteil Freitelsdorf bewirbt sich damit am 24. September um die Nachfolge der langjährigen Bürgermeisterin Margot Fehrmann (CDU), die aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder antritt. Die Mitglieder des Kreisverbands Meißen wählten auf einem Sonderparteitag in Rödern den Vater zweier Töchter zu ihrem Vertreter.

Gemeinsam mit dem Wahlkreiskandidaten Maximilian Schikore-Pätz startet die FDP in einen engagierten Wahlkampf, um in knapp acht Wochen für uns alle die bestmöglichsten Ergebnisse zu erzielen. „Es geht los“, sagt René Müller. (SZ)

