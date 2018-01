Freitals Wochenmarkt startet ins neue Jahr Der Händlertag kommt gut an und wird zu festen Terminen fortgeführt.

© Claudia Hübschmann

Freital. Frische, regionale Produkte wie Obst, Gemüse, Backwaren, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Eier, Honig, Säfte, Blumen und vieles mehr werden am Sonnabend von 8 bis 13 Uhr wieder auf dem Freitaler Neumarkt gehandelt. Ab dann wird der Wochenmarkt wieder regelmäßig am zweiten und am vierten Sonnabend im Monat stattfinden. Darauf hätten sich Stadtverwaltung und die Deutsche Marktgilde in einem Auswertungsgespräch verständigt, heißt es aus dem Rathaus.

Der Wochenmarkt war im September 2017 erstmals veranstaltet worden, nachdem Bürger mehrfach den Wunsch nach einem solchen Angebot geäußert hatten und eine Umfrage ein positives Votum ergab. „Der Markt ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Ich bin froh, dass er sich derart etabliert hat. Wir haben wirklich sehr viel positive Resonanz erhalten – von den Kunden wie von den Händlern“, sagte Oberbürgermeister Uwe Rumberg. (SZ/hey)

