Freitals Technologiepark wächst Das Gewerbegebiet wird entlang des Bahndamms erweitert. Dabei müssen einige Bewohner umgesiedelt werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der ehemalige Güterboden an der Carl-Thieme-Straße ist das Einzige, was bald noch daran erinnern wird, dass Freitals Eisenbahntrasse einst viel breiter war und intensiv genutzt wurde. Die Grundstücke werden zum Technologiepark umgestaltet – es geht um 14 weitere Ansiedlungen. Der Güterboden bleibt stehen, für ihn gibt es einen Interessenten. © Karl-Ludwig Oberthür Der ehemalige Güterboden an der Carl-Thieme-Straße ist das Einzige, was bald noch daran erinnern wird, dass Freitals Eisenbahntrasse einst viel breiter war und intensiv genutzt wurde. Die Grundstücke werden zum Technologiepark umgestaltet – es geht um 14 weitere Ansiedlungen. Der Güterboden bleibt stehen, für ihn gibt es einen Interessenten.



Freital. Dürres Gras vom vergangenen Sommer wächst über Schotter und Mauerresten, dazwischen stehen junge Birken, alte Glasflaschen und anderer Müll liegen im Unkraut – die Brachflächen entlang der Bahnstrecke durch Freital sehen nicht gerade einladend aus. In einem Bereich aber wird sich schon bald etwas tun: Die Stadt will parallel zu den Gleisen zwischen der Wilsdruffer Straße und der Schachtstraße Gewerbe ansiedeln und damit den auf dem Gelände der ehemaligen Windbergarena entstandenen Technologiepark erweitern.

Es geht um rund 33 000 Quadratmeter Fläche, auf der einst Schienen, Verladestationen und Güterschuppen angelegt waren. Das städtische Tochterunternehmen TGF, das das Technologie- und Gründerzentrum an der Dresdner Straße sowie den Technologiepark betreibt, hatte die Grundstücke von der Bahn erworben und treibt nun die Erschließung als Gewerbegebiet voran.

Bereits ab der kommenden Woche und bis Ende März wird dafür die Lutherstraße zwischen Carl-Thieme-Straße und der Potschappler Straße voll gesperrt. Verkehrseinschränkungen gibt es auch auf der Carl-Thieme-Straße. „Wir wollen die Medien für die Erweiterungsfläche verlegen und müssen dabei die Lutherstraße queren“, erläutert Alexander Karrei, Geschäftsführer der TGF. Es geht um Wasser, Abwasser, Strom, Gas und Telekommunikation für die zukünftigen Produktionshallen. Karrei rechnet mit bis zu 14 Firmengrundstücken.

Altlasten müssen weg

Bevor die verkauft werden, sind in dem ehemaligen Bahngelände noch Altlasten zu beseitigen. Zwar wurde die belastete Erde der ehemaligen Uranverladung bereits abgebaggert, aber im Boden stecken noch andere Schadstoffe, so beispielsweise Altöle. Zudem müssen alte Fundamente, Schächte, Kabel- und Rohrstränge weichen. Für die Altlastensanierung sind 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Hinter dem Toom-Baumarkt wurde bereits begonnen, bis 2020 sollen die Arbeiten beendet sein. Schrittweise will die TGF sich dabei entlang der Bahntrasse bis auf Höhe der Porzelline vorarbeiten.

In gleicher Weise – von West nach Ost – erfolgt die Erschließung der einzelnen Grundstücke. Ende des dritten Quartals 2018 sollen die ersten Parzellen erschlossen sein. Erste Gespräche mit Kaufinteressenten gebe es bereits, so Karrei: „Wir wollen vor allem produzierendes Gewerbe und Handwerker ansiedeln, die nach neuen Standorten suchen. Denkbar sind auch Firmen aus dem Bereich des Online-Handels.“ Die Anfragen kämen meist von außerhalb, für Freital geht es also um Neugründungen und Unternehmenszuzüge.

Damit überhaupt gebaut werden kann, stellt die Stadtverwaltung einen Bebauungsplan auf. Die öffentliche Auslegung ist bereits Geschichte, nun werden Hinweise eingearbeitet. Karrei rechnet damit, dass der Stadtrat den Bebauungsplan Ende Mai beschließen kann.

Schon davor, ab April, beginnt zudem ein großes Umsiedlungsprogramm. Es geht um Zauneidechsen, die sich im Laufe der Jahre auf dem verwilderten Bahngelände angesiedelt haben. Für die Tiere hat die TGF auf einem schmalen Streifen zwischen dem Schrotthandel Kuntze und dem Bahndamm nahe der Schachtstraße ein neues Biotop angelegt. Hier entstand eine perfekte Eidechsenlandschaft mit Steinhügeln, wilden Gräsern, Wurzelstöcken und Kiesflächen. Sobald die Tiere im Frühjahr aus dem Winterschlaf erwacht sind, kommen Experten vom Naturschutzinstitut und setzen die Echsen hinein.

Stadt zahlt erst einmal

Damit die Tiere nicht gleich wieder ausbüxen und unter die Baumaschinen kommen, wird um die Fläche ein etwa 30 Zentimeter hoher Kunststoffzaun gezogen. Außerdem entsteht auf einer verwilderten Fläche hinter der Porzelline ein zweites Eidechsenhabitat. Dafür wurden dort bereits wild gewachsene Birken gefällt. Auch hier ist eine offene Stein- und Graslandschaft geplant, die Ende April fertig sein soll.

Für die Erschließung einschließlich Altlastenbeseitigung sind 5,7 Millionen Euro veranschlagt. 4,2 Millionen kommen vom Freistaat, den Rest streckt erst einmal die Stadt vor. Sind alle Grundstücke verkauft, wird die TGF aus dem Erlös die 1,5 Millionen Euro an die Stadt zurückzahlen.

Die Chancen für eine schnelle Vermarktung stehen nicht schlecht. „Die Nachfrage nach Gewerbeflächen mit guter Verkehrsanbindung ist da“, sagt Karrei. So sei der Technologiepark, der vor drei Jahren auf der Fläche der abgerissenen Windbergarena entstand, fast komplett ausgelastet. Karrei: „Nur ein Grundstück ist noch frei, und da befinden wir uns in Kaufgesprächen.“ Neue Flächen werden nun dringend gebraucht. Dass diese auf alten Industriebrachen entstehen und nicht auf der grünen Wiese, spricht für die Nachhaltigkeit des Projektes.

Lesen Sie auch

zur Startseite