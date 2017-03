Gut zu wissen Freitals Stadtverschönerer Der Verein Biotec unterstützt die Stadt mit helfenden Händen. Die Arbeiten würden sonst liegenbleiben.

Der 28-jährige Ahmad entfernt die Überbleibsel der Plakatierungen an den Lichtmasten im Stadtgebiet. Über die Jahre hat sich einiges angesammelt. © Andreas Weihs

Und zack, ist der nächste Kabelbinder durch. Ramy und Ahmad klappen die Leiter zusammen und nehmen den inzwischen gut gefüllten Müllsack. Weiter geht’s zur nächsten Laterne. An den Lichtmasten im Stadtgebiet hat sich über die Jahre ganz schön was angesammelt. Alte Papptafeln, auf denen längst nicht mehr erkennbar ist, für welche Veranstaltung sie mal geworben haben. Und werden sie von den Plakatierern doch wieder abgenommen, bleiben häufig die Kabelbinder hängen. Die Überbleibsel zu entfernen, ist nun Ramys und Ahmads Aufgabe. Die beiden Syrer sind für den Förderkreis Biotec in Freital unterwegs. Ihr Auftrag: die Stadt ein wenig schöner machen.

Das ist das Ziel der Arbeitseinsätze, die Biotec zusammen mit der Stadt organisiert. In kleinen Teams sind die Helfer in der Stadt im Einsatz. „Mit kleinen Maßnahmen kann man schon viel bewirken“, sagt Michael Behrenwald, der als Projektleiter bei Biotec die Einsätze koordiniert. Schon vergangenes Jahr half Biotec der Stadt. Damals entfernten sie Schmierereien unter den Bahnunterführungen, säuberten Schaltkästen und halfen bei der Pflege des Gartens auf Schloss Burgk.

Bei den Helfern handelt es sich um schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose, die Biotec vom Jobcenter zugewiesen werden. Viele von ihnen haben körperliche Einschränkungen oder nicht die Qualifikationen, um in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Bei Biotec bekommen die Betroffenen sechs Monate lang eine Beschäftigung. So kochen sie zusammen, fertigen in der Werkstatt Nützliches aus Holz oder lernen in der Nähstube den Umgang mit der Nähmaschine. Für ihre Hilfe bekommen sie eine Aufwandsentschädigung von 1,05 Euro pro Stunde. Viel wichtiger als das ist aber etwas anderes, sagt Michael Behrenwald: „Sie haben eine sinnvolle Beschäftigung, bekommen gewisse Fertigkeiten vermittelt und haben so auch ein Erfolgserlebnis“, sagt er.

Dankbar für die Hilfe

Bei den Arbeitsgelegenheiten dieses Jahr wieder mit dabei sind auch Flüchtlinge. So wie Ramy und Ahmad. Für die beiden Syrer, die inzwischen einen Aufenthaltstitel haben, ist die Arbeit bei Biotec eine Chance, unter Leute zu kommen. Ramy hat in seiner Heimat als Hotelmanager gearbeitet. Seit sechs Monaten lebt er in Freital, hat hier auch schon einen Deutschkurs gemacht. Bei Biotec kann er deshalb nun beim Übersetzen helfen. Denn sein Kumpel Ahmad dagegen wartet noch auf einen Sprachkurs. Solange versucht der 28-Jährige, der früher Sicherheitsangestellter in einer Bank war, über die Arbeit bei Biotec seine Deutschkenntnisse zu verbessern. „Gleichzeitig kann man durch die Arbeit auch etwas zurückgeben“, sagt Ramy.

Die Stadt ist dankbar über die Hilfe von Biotec. „Die Arbeitsgelegenheiten bringen der Stadt Freital zusätzliche Leistungen, die anderweitig sonst nicht erbracht werden können“, sagt der Asylkoordinator der Stadt Freital, Christian Brestrich. Schließlich würden sich Grünflächen, Wanderwege und andere Flächen nicht von allein in Ordnung halten. „Der Mehrwert für die Stadt und damit für das Gemeinwohl ist eine Verschönerung des Wohnumfeldes“, sagt Brestrich. Diese würde allen Bürgern zugutekommen.

Auch für die Zukunft haben Biotec und die Stadt bereits Pläne geschmiedet. So soll es unter anderem weitere Projekte zur Stadtverschönerung geben, bestätigt Christian Brestrich. Auch dieses Jahr stehen etwa die Außenanlagen auf Schloss Burgk auf dem Plan. Außerdem sind Ausbesserungsarbeiten an den Stelen nötig, die 2011 an der ehemaligen Kleinbahnstrecke Freital-Wilsdruff aufgestellt worden sind. Der Heimatverein Wurgwitz ist mit dabei, er hatte sich für die Stelen eingesetzt. Arbeit wartet in der Stadt noch reichlich. Diese Woche gibt es mit dem Ortschaftsrat in Pesterwitz noch eine gemeinsame Begehung der Bushaltestellen in dem Stadtteil. Die Sitzgelegenheiten dort brauchen einen neuen Schutzanstrich – ein weiterer Auftrag für die Biotec-Helfer.

