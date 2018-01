Freitals Raserkarte

Schwerpunkt 2: Tempo 50 reicht vielen auf der Weißiger Straße nicht Zum Schnellfahren scheint auch die Weißiger Straße/Lutherstraße einzuladen. Sie führt bergab Richtung Umgehungsstraße. Vier Leser haben diese Stelle als Raserstelle genannt. Teilweise werde die Verkehrsinsel am Anfang der Weißiger Straße „kreativ umfahren“ – man fährt dort trotz blauem Schild mit weißem Pfeil in der Gegenrichtung geradeaus runter, nur um nicht bremsen zu müssen, schreibt Helge Tefs. „Früh und abends im Berufsverkehr ist es gefährlich, auf die Straße aufzufahren, oder die Straße zu Fuß zu überqueren, weil sich da kaum jemand an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h hält.“

Schwerpunkt 3: Abschüssige Freitaler und Oberstraße verleiten zum Rasen Bereits im November hatte die Sächsische Zeitung über Raserei auf der Freitaler Straße in Pesterwitz sowie auf der Ober- und Unterstraße in Wurgwitz berichtet. Beide Straßen wurden auch diesmal wieder relativ häufig genannt – je drei Mal. Auch die Wurgwitzer Straße ist mit zwei Nennungen wieder vorn dabei, ebenfalls die Steigerstraße in Kleinnaundorf. Die abschüssigen Straßen scheinen hier die Autofahrer zum Schnellfahren zu verleiten. „Hält man sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, wird vom nachfolgenden Verkehr kein Sicherheitsabstand eingehalten und mit Abbiegen auf die Oberhermsdorfer Straße wird man mit geschätzten 80 km/h überholt“, schreibt André Menzer zur Situation auf der Oberstraße. Zur Freitaler Straße schreibt Heidrun Schaufuß: „Seit längerem fällt uns auf, dass auf der Freitaler Straße im Stadtteil Pesterwitz die zulässige Geschwindigkeit von circa 30 Prozent der Fahrzeuge überschritten wird. Außerdem beachten viele Autofahrer die Vorfahrt bei gleichrangigen Straßen nicht.“

Schwerpunkt 5: Tempo 30 in Wohngebieten wird nicht eingehalten

Das Rasen in Wohngebieten scheint in ganz Freital ein Problem zu sein. Uwe Weigel schreibt zu dem Gebiet rund um den Weißeritzpark: „Das ganze Gebiet ist Tempo-30-Zone, war auch mal auf der Straße markiert, wird aber kaum eingehalten. Nötig sind die 30 km/h, da neben dem existierenden Fußgängerüberweg sehr viele Straßenüberquerungen von älteren Leuten und Familien mit Kindern erfolgen und der rechtsseitige Fußweg Richtung Weißeritzpark sehr schmal ist.“ Zur Albert-Schweitzer-Straße schreibt Nicole Steinführer: „Die Albert-Schweitzer-Straße ist eine 30-Zone. Leider halten sich meinem Gefühl nach wenige an die vorgeschriebenen 30 km/h. Gerade zwischen der Kreuzung August-Bebel-Straße bis Burgker Straße fällt es mir auf, da dort viele durchfahren, die die Ampel an der Dresdener Straße/Ecke Lutherstraße umfahren wollen.“ Ähnlich ist die Situation an der Leisnitz. „Man kommt kaum an seinen Briefkasten, ohne überfahren zu werden. Ich wurde selber schon von einem Auto am Arm gestreift. Hier sind überall 30, nur interessiert es so ziemlich niemanden“, schreibt Ira Fischer.