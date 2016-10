Freitals Radwege bekommen Noten Der ADFC hat eine Umfrage unter Radlern gestartet. Nun haben so viele mitgemacht, dass die Ergebnisse auch brauchbar sind.

Freital. Freital ist im kommenden Frühjahr beim großen Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) dabei. An der Umfrage dafür haben nun mehr als 50 Freitaler teilgenommen, wie die Arbeitsgemeinschaft Radverkehr in Freital mitteilt. Das ist die Grenze dafür, dass die erhobenen Daten auch ausgewertet und veröffentlicht werden. Bei der Umfrage geht es darum, wie lebenswerte Städte und Gemeinden aussehen und was sie anbieten – oder eben nicht –, damit Radfahrer aller Altersstufen sich wohl und sicher fühlen.

27 Fragen müssen beantwortet werden. Die Umfrage läuft noch bis zum 30. November, Ergebnisse werden im Frühjahr 2017 präsentiert.

Beim letzten ADFC-Fahrradklima-Test im Jahr 2014 haben deutschlandweit mehr als 100 000 Menschen mitgemacht. Viele Freitaler machten damals deutlich, dass ihnen Radfahren in der Stadt zu stressig ist und sie sich dabei nicht sicher fühlen. Verbesserungswürdig fanden die Freitaler Teilnehmer vor allem die Situation des Alltagsradverkehrs im Stadtzentrum und die für Radfahrer ungünstigen Ampelschaltungen.

Im deutschlandweiten Vergleich landete Freital unter den 292 Städten mit einer Größe bis zu 100 000 Einwohner auf dem 287. Platz. Unter den 23 Gemeinden, die 2014 in Sachsen teilnahmen, lag Freital auf dem vorletzten Platz.

