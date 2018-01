Freitals Plan gegen Raser Die Leser der Sächsischen Zeitung haben 40 Orte benannt, an denen zu schnell gefahren wird. Was will die Stadt Freital nun tun?

zurück Bild 1 von 2 weiter Ob dieses Auto wirklich zu schnell auf der Dresdner Straße unterwegs war, lässt sich nicht sagen. Fest steht aber: Zu schnelles Fahren wird fast im gesamten Freitaler Stadtgebiet als Problem wahrgenommen. © Karl-Ludwig Oberthür Ob dieses Auto wirklich zu schnell auf der Dresdner Straße unterwegs war, lässt sich nicht sagen. Fest steht aber: Zu schnelles Fahren wird fast im gesamten Freitaler Stadtgebiet als Problem wahrgenommen.



Freital. Die Freitaler Stadtkarte ist bunt markiert. Ende des vergangenen Jahres hatte die Sächsische Zeitung aufgerufen, die Stellen in Freital zu nennen, an denen besonders häufig zu schnell gefahren wird. Innerhalb von wenigen Tagen hatten sich 55 Leser per E-Mail oder auf Facebook gemeldet und ihre Meinung abgegeben. Das Ergebnis: Eine Karte mit rund 40 verschiedenen Orten, an denen nach Meinung der Teilnehmer zu schnell gefahren wird. Besonders häufig wurden dabei die Poisentalstraße, die Weißiger Straße/Lutherstraße, die Freitaler Straße, die Oberstraße, die Wurgwitzer Straße sowie die Rotkopf-Görg-Straße genannt.

Nachdem die Sächsische Zeitung das Ergebnis der Umfrage vorgestellt hat, hat sie das Freitaler Rathaus damit konfrontiert. Was soll getan werden, um die Gefahr durch zu schnelles Fahren zu minimieren?

Reaktion 1: Stadt kauft einen neuen Blitzer und eine neue Tempo-Messtafel



Mit der Verabschiedung des Haushalts 2018 steht nun fest: Die Stadt schafft sich einen neuen mobilen Blitzer und eine weitere sogenannte Tempo-Messanlage an. Rathaussprecher Matthias Weigel betont jedoch: Grundsätzlich sei nicht vorgesehen, den Blitzer häufiger oder weniger als zuletzt einzusetzen. Die Anlage solle an Gefahrenstellen, wie beispielsweise an Kindertagesstätten, Schulen oder in Baustellenbereichen, eingesetzt werden.

Ähnliche Einsatzorte sind auch für die Tempo-Messanlage vorgesehen. Die Anlage misst die herannahenden Fahrzeuge und zeigt deren Tempo an – meistens kombiniert mit lachenden Gesichtern für vorbildliches Fahren und Schmollmund für Raser. Freital hat bereits eine solche Tafel, diese soll aber mit dem Neukauf nicht aussortiert werden. Die Tafel war 2017 zum Beispiel auf dem Meßweg, auf der Zöllmener Straße und auf der Kurt-Heilbut-Straße aufgestellt worden. „Die Auswertungen zeigen im Übrigen, dass es kaum Geschwindigkeitsüberschreitungen gibt und der Großteil der Autofahrer sich an der Anlage an die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit hält“, so Rathaussprecher Weigel.

Reaktion 2: Stadt nimmt genannte Raserstellen ins Visier



Die Stadt will sich nicht detailliert zu den bei der SZ-Umfrage am häufigsten genannten Raserstellen äußern. Auf den genannten Straßen sei es möglich, höhere Geschwindigkeiten als zulässig zu fahren, heißt es nur. „Von Raserei kann aber auf keiner dieser Straßen gesprochen werden.“ Lediglich zur Poisentalstraße gibt es die Aussage, dass der mobile Blitzer hier im vergangenen Jahr fünfmal eingesetzt wurde. Die Stelle scheint der Stadt also bekannt zu sein. Zur Raserkarte der Sächsischen Zeitung sagt Rathaussprecher Weigel: „Die Verwaltung ist jederzeit interessiert und dankbar für zielführende und konkrete Hinweise aus der Bürgerschaft, welche entsprechend eingeleiteter Maßnahmen Beachtung finden.“ Die Veröffentlichung der Karte hat schon erste Wirkung gezeigt. Wie Anwohner mitteilen, war die Stadt mit der Tempo-Messanlage in der vorvergangenen Woche auf der Rotkopf-Görg-Straße. Vor allem vor der dortigen Kita war häufiges Zuschnellfahren beobachtet worden.

Reaktion 3: Weitere Tempo-30-Zonen werden geprüft



Seit dem vergangenen Jahr können die Kommunen leichter Tempo 30 im Umfeld von Kitas, Schulen, Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen anordnen. Von dieser Regelung will nun auch die Stadt Freital Gebrauch machen. „In der Stadt Freital gibt es derzeit circa 50 Tempo-30-Zonen. Diese verteilen sich über das gesamte Nebenstraßennetz im Stadtgebiet Freital“, so Rathaussprecher Weigel. Nun werde die Einrichtung weiterer Tempolimits geprüft. „Werden die Anforderungen und gesetzlichen Bestimmungen der Straßenverkehrs-Ordnung erfüllt, so erfolgt eine entsprechende Beschilderung.“ Welche Stellen das betrifft, will die Stadt aber noch nicht sagen.

Reaktion 4: Keine Mittel, um schnelles Fahren dauerhaft zu unterbinden



Insgesamt sieht die Stadt ihre Möglichkeiten, das Zuschnellfahren zu stoppen, als beschränkt an. Ein Unterbinden des Zuschnellfahrens sei theoretisch wie praktisch nicht möglich, so Rathaussprecher Weigel. „Es ist nur möglich, festgestellte oder angezeigte Ordnungswidrigkeiten zu ahnden – zum Beispiel durch Bußgelder und Fahrverbot.“ Es gebe aber gegenwärtig keine geeigneten Mittel, um das Zuschnellfahren auf vernünftigem Weg dauerhaft auszuschließen. Zu der Frage, ob die Stadt weitere Mittel gegen zu schnelles Fahren, wie den Umbau von Straßen oder das deutlichere Kenntlichmachen von 30er-Zonen plant, äußert er sich nicht.

zur Startseite