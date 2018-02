Freitals Pläne gegen Parkplatzfrust

Projekt 1: Mehr Platz für Touristen am Schloss Burgk Auf dem Gelände des Schlosses Burgk sowie am Platz des Friedens gibt es bereits zwei Parkplätze. Doch bei größeren Veranstaltungen auf Schloss Burgk, wie dem Osterspectaculum oder dem Weihnachtsmarkt, wird es knapp. Ein weiterer Parkplatz direkt an der Burgker Straße soll die Situation entspannen. Einen Parkplatz mit etwas mehr als hundert Flächen für Autos und weiteren sechs für Busse will die Stadt auf einer Wiese an der Ecke Burgker Straße/Altburgk direkt neben dem dortigen Schachtturm bauen. Laut Haushaltsplan sind rund 810000 Euro dafür eingeplant. 650000 Euro sollen über Fördermittel finanziert werden. Weil das Gelände bislang nicht für einen Parkplatz vorgesehen war, muss der Stadtrat erst einer Änderung des Bebauungsplans zustimmen. Anschließend kann die Stadt die Fördermittel beantragen. 2019 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Projekt 2: Neues Parkdeck soll Umstieg zur S-Bahn leichter machen

Auf dem Platz des Handwerks vor dem Bahnhof Potschappel gibt es zwar einen sogenannten Park-and-Ride-Parkplatz. Allerdings ist dieser mit zehn Plätzen viel zu klein – und das, obwohl der Bahnhof Potschappel zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in der Region Freital zählt. Der Parkplatz ist stets voll.Mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) hat die Stadt deshalb im vergangenen Jahr eine Studie in Auftrag gegeben. Dabei sollte ermittelt werden, wie viele Parkplätze es im Umfeld des Bahnhofs gibt und wie groß der Bedarf tatsächlich ist. Die Analyse ist nun fertig und liegt beim Verkehrsverbund. Der entscheidet, welche Schritte nun unternommen werden und ob der Bau weiterer Parkplätze finanziell unterstützt werden kann. Denn die Stadt hat bereits Pläne in der Schublade. Demnach soll der vorhandene Parkplatz an der Ecke Gutenbergstraße/Am Bahnhof erweitert werden. Die Stadt steht derzeit in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, um dem Unternehmen einen angrenzenden Eingeschosser abzukaufen. Läuft alles nach Plan, soll dieses Gebäude noch in diesem Jahr abgerissen werden und an der Stelle im kommenden Jahr ein zweigeschossiges Parkdeck mit insgesamt 70 Parkplätzen entstehen. Vor dem Parkdeck sind weitere ebenerdige Parkplätze vorgesehen. Entstehen sollen auch abschließbare Boxen für Fahrräder. Das Ziel des Projektes: Das Umsteigen vom Auto in die S-Bahn soll für Pendler deutlich bequemer werden. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund zwei Millionen Euro. Rund 1,7 Millionen Euro davon sollen als Fördermittel nach Freital kommen.