Freitals neues Selbstbewusstsein

„Wir gehen die Probleme an, statt nur darüber zu debattieren.“ Bei seinem Neujahrsempfang sprach Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg über seine Ziele für das Jahr 2017. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Da hat sich jemand vorgenommen, mit breiter Brust für die Interessen seiner Stadt zu kämpfen. Und da will sich jemand nicht unter Wert verkaufen lassen. Diese beiden Eindrücke bleiben vom Neujahrsempfang am Freitagabend im Kulturhaus hängen. Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) nutzte den Empfang, um vor 330 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport Werbung für Freital zu machen und um eine klare Forderung zu stellen. Rhetorisch nicht brillant, aber klar strukturiert, zog er in seiner etwa 20-minütigen Rede eine Bilanz zum abgelaufenen Jahr und blickte auf das neue voraus.

„Wer etwas anfangen will, muss es beizeiten tun“, zitierte der 58-Jährige im Reformationsjahr Martin Luther und spielte damit auf die Pläne der Stadt am Sächsischen Wolf an. Für geschätzte 30 Millionen Euro soll an der Ecke Dresdner Straße/Poisentalstraße ein neues Stadtzentrum entstehen. „Das ist unser Schlüsselprojekt bis zum Jubiläum 2021“, sagte Rumberg. Dann feiert Freital sein 100. Gründungsjubiläum. „Das Projekt steht ganz oben auf der Agenda.“ Dort steht für ihn auch das Thema Wirtschaftsentwicklung. Freital ist zwar mit dem Bau des Technologie- und Gründerzentrums sowie mit der Eröffnung des Technologieparks dabei ein gutes Stück vorangekommen. Der Vergleich mit anderen Gemeinden im Umkreis zeigt jedoch, dass Freital in Sachen Wirtschaftskraft noch weit hinterherhinkt. „Jede Stadt steht und fällt mit seiner wirtschaftlichen Entwicklung“, sagte Rumberg. „Mein Ziel ist der Erhalt und der Ausbau der Wachstumsbedingungen für die Wirtschaft.“

Ob dabei auch die Lederfabrik, in der die Kreativwirtschaft angesiedelt werden könnte, eine Rolle spielt, ließ Rumberg offen. Die Stadt hatte eine umfangreiche Untersuchung in Auftrag gegeben, um die Schadstoffbelastung des Hauses und den Sanierungsaufwand zu ermitteln. „Die Untersuchungen sind beendet. Jetzt laufen die Auswertungen“, so Rumberg. Mitte 2017 sei mit einer Entscheidung zu rechnen, ob die Fabrik saniert oder abgerissen werde.

Eine positive Entscheidung für Freital forderte Rumberg von der Landesregierung. „Es gibt da einen Kabinettsbeschluss zum Haus der Bildung“, sagte er. In dem Behördenstandort, der für Freital vorgesehen ist, sollen die Bildungsagentur für die Landeshauptstadt und für die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen sowie das Bildungsinstitut untergebracht werden. So wurde es auch vom Landtag beschlossen. Nach den damaligen Plänen würden 350 Menschen in Freital arbeiten. „Wir werden uns dafür stärker in Dresden einsetzen. Wir wollen den Beschluss wieder in Erinnerung bringen“, so Rumberg. „Nach dem Weggang des Finanzamtes würde eine Lücke gefüllt werden.“

Vermutlich nicht ganz zufällig betonte er in seiner Rede auch, dass Freital im Unterschied zu vielen anderen Städten wachse und dass Freital nach wie vor die größte Stadt im Landkreis sei. „Mit einigem Abstand zu Pirna.“ Landrat Michael Geisler (CDU), einer der Gäste, dürfte die Botschaft vernommen haben. Rumberg betonte die erreichten Erfolge: neue Stadtbibliothek, laufende Schulsanierungen, eine neue Turnhalle und den vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplan am 12. Januar. „Damit sind wir anderen Städten und Gemeinden voraus.“

Rumberg weiß aber auch, dass seine Stadt in diesem Jahr nicht wegen der Lederfabrik oder des Sächsischen Wolfes im Fokus der Öffentlichkeit stehen wird, sondern wegen des beginnenden Gerichtsprozesses gegen die Gruppe Freital im März. „Der Staat muss gegen jede Form von Extremismus konsequent handeln“, sagte er. Der Prozess sei auch Vergangenheitsbewältigung. „Hier müssen wir zusammenstehen“, so Rumberg und dankte den vielen Engagierten, die sich für Flüchtlinge einsetzen und bei der Integration helfen. „Wir Freitaler haben es nicht verdient, an den Pranger gestellt zu werden.“ Applaus.

