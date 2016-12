Freitals Finanzplan steht – mit einem Makel

Die Einnahmen: Gewerbesteuer bricht ein Wichtigster Fakt für den Haushaltsplan 2017: Die Gewerbesteuereinnahmen brechen ein. Die Stadt rechnet im kommenden Jahr mit rund 7,1 Millionen Euro. 2016 waren es noch eine Million Euro mehr, 2015 gar zwei. Über den Grund kann man nur spekulieren. Wegen des Steuergeheimnisses kann die Stadt keine Auskünfte zu den Steuerzahlern geben. Es ist davon auszugehen, dass die geringeren Einnahmen mit Freitals großen Unternehmen zusammenhängen. Das Edelstahlwerk zum Beispiel investiert gerade viel Geld in neue Anlagen und ein neues Lager, macht deswegen wenig Gewinn und zahlt dementsprechend weniger Steuern. Die Verluste bei der Einkommensteuer werden zwar zum Beispiel durch höhere Einnahmen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer wettgemacht. Insgesamt rechnet das Rathaus mit Einnahmen von rund 59,7 Millionen Euro – 1,3 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Weil aber auch die Ausgaben im kommenden Jahr steigen, macht die Stadt insgesamt ein Minus.

Die Ausgaben: Mehr Geld für Personal und den Landkreis Größter Posten auf der Ausgabenseite ist auch im kommenden Jahr das Personal. Rund 20,3 Millionen Euro – rund 500000 Euro mehr als in diesem Jahr – will die Stadt 2017 für seine Angestellten ausgeben. Grund für die Steigerung sind tariflich vorgeschriebene Lohnerhöhungen. Außerdem musste Freital das Personal in den Kitas wegen der erhöhten Nachfrage aufstocken. Heftig zu Buche schlägt auch die Erhöhung der sogenannte Kreisumlage – das Geld, das jede Gemeinde im Landkreis an das Landratsamt zahlen muss. Im kommenden Jahr muss Freital mit rund 13,6Millionen Euro etwa 900000 Euro mehr überweisen als noch im Jahr 2016.

Die Bilanz: Freital macht ein Minus von 2,7 Millionen Euro Für das kommende Jahr rechnet die Stadt mit einem Minus von rund 2,7 Millionen Euro. Der Fehlbetrag kommt allerdings ausschließlich durch Abschreibungen zustande – also den jährlichen Wertverlust, den die Stadt auf all ihr Eigentum zu verzeichnen hat. Dabei handelt es sich nur um Buchwerte. Der Finanzplan ist rechtlich gesehen in Ordnung. Es zeigt aber auch, dass Freital weiter sparen muss. Trotzdem kann die Stadt Freital Schulden abbauen. Derzeit hat das Rathaus noch Verbindlichkeiten von rund 4,2 Millionen Euro. Es rechnet damit, dass 2020 davon noch rund 600000 Euro übrig sind. Statt rund 200000 Euro an Zinsen müsste das Rathaus dann nur noch 30000 Euro zahlen. Das eingesparte Geld kann an anderer Stelle verwendet werden.