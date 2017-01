Freitals Ex-OB hilft Lkw-Fahrer aus der Klemme Ein Lkw befand sich auf Irrfahrt durch ein Wohngebiet. Mit dem Fall beschäftigte sich auch die Rathausspitze.

Der Lkw hat sich festgefahren. © privat

Manchmal können gute Verbindungen zur Freitaler Rathausspitze ganz nützlich sein. Diese Erfahrung hat Dietmar Lumpe, CDU-Mitglied und Freitals Oberbürgermeister von 1990 bis 1991 am vergangenen Montag gemacht. Lumpe wohnt am Zschiedger Weg in Potschappel. Die kleine Anwohnerstraße verengt sich an einer Stelle so stark, dass sie nur noch ein Fußweg ist. Genau durch diese Stelle wollte sich am Montag ein Lkw zwängen. Wie Lumpe berichtet, war er von der Straße Am Krähenhügel gekommen und wollte durch den Zschiedger Weg auf die Coschützer Straße. „Plötzlich hörte ich hofseitig Motorengeräusche – ein Lkw, der sich langsam und stetig von oben kommend abwärts bewegte“, beschreibt Lumpe die Situation. „Da ich die kommende Verkeilung schon voraussah, lief ich laut schreiend dem Lkw entgegen.“ Der Fahrer stoppte. Das Fahrerhaus war da schon so eingekeilt, dass Fahrer und Beifahrer Mühe hatten, herauszukommen. Sie erklärten Lumpe, dass sie wegen der glatten Straße nicht wieder rückwärts bergauf fahren könnten. Sie wollten weiter bergab auf dem engen Fußweg fahren. Der Ex-Oberbürgermeister warnte die beiden Männer, dass dann großer Schaden entstehen könnte.

Lumpe ruft die Polizei, die den Schilderungen nach aber vorerst nicht helfen kann. Er meldet sich beim Ordnungsamt der Stadt und bittet, den gemeindlichen Vollzugsdienst vorbeizuschicken. Ein Foto vom verkeilten Lkw schickt Lumpe auch an seinen Parteifreund und Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Er bittet ihn um Streugut. „Die Antwort vom OB Rumberg kam mit einer Zusage zur Weiterleitung an den Bauhof“, erzählt Lumpe.

Die Aktion hat Erfolg. Der gemeindliche Vollzugsdienst schaut mit zwei Mitarbeitern vorbei. Der Bauhof schickt Streufahrzeuge. Die Polizei kommt mit zwei Beamten und sichert die Rückfahrt des Lkw. „Mit all der Unterstützung schaffte der Bautzener Lkw die Rückfahrt unbeschadet“, so Lumpe. Er möchte sich beim Oberbürgermeister, dem Bauhof, der Polizei und dem Ordnungsamt für die schnelle Hilfe bedanken. Die gesamte Aktion bis zur Befreiung des Lkw dauerte zwei Stunden. Ein ähnliches Malheur passierte einem anderen Lkw-Fahrer schon einmal an gleicher Stelle im Jahr 2012. Damals dauerte es ganze dreieinhalb Stunden, bis der Laster aus der Klemme befreit war.

zur Startseite