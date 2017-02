Freitalerin gehört zu besten Debattierern

Sarah Lange vom Freitaler Weißeritzgymnasium hat bei einem Regionalwettbewerb im Debattieren gewonnen. Das teilt der Regionalverbund „Jugend debattiert“ mit. Die 14-Jährige darf nun mit drei weiteren Schülern aus Dresden und Umgebung am sächsischen Landeswettbewerb, der am 21. März im Dresdner Landtag stattfindet, teilnehmen. Außerdem gewann sie ein dreitägiges professionelles Rhetorik-Training.

Im Verbund debattieren rund 400 Jugendliche regelmäßig zu aktuellen politischen und schulischen Streitfragen. Das Weißeritzgymnasium war in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Der Wettbewerb fand am 24. Januar am Humboldt-Gymnasium in Radeberg statt. Der Landeswettbewerb in Sachsen wird von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, der Robert-Bosch-Stiftung, der Stiftung Mercator und der Heinz-Nixdorf-Stiftung unterstützt. Schirmherr von Jugend debattiert ist Bundespräsident Joachim Gauck. (SZ)

