Freitalerin erhält Preis

Heike Einenkel, Annerose Schnee und Tatjana Jurk sind die Anna-Hirsch-Preisträgerinnen im fünften Jahr dieser Auszeichnung. Die Linken im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ehrten diese Woche damit am Frauentag in Heidenau den Einsatz der drei Frauen. Tatjana Jurk kam vor 16 Jahren aus Kasachstan nach Freital und baute hier den Verein „Das Zusammenleben“ auf, den sie bis heute leitet und der zum Symbol gegen Fremdenfeindlichkeit wurde. Heike Einenkel engagiert sich unter anderem in der Flüchtlingsarbeit und im solidarischen Landwirtschaftsprojekt Schellehof in Struppen. Der Pirnaerin Annerose Schnee wurde mit dem Preis für ihr jahrelanges Wirken für sozial Bedürftige sowie bei der Volkssolidarität gedankt.

„Ich kämpfe eigentlich nicht, aber ich arbeite für Offenheit“, sagte Tatjana Jurk zur Ehrung. Sie sieht den Preis nicht nur als persönlichen Verdienst, sondern auch als wichtiges Zeichen für die Stadt Freital. Anna Hirsch war eine Dohnaer Stadträtin, die in Auschwitz einen bisher ungeklärten Tod starb. Er wird seit 2013 vergeben. (SZ)

