Freitalerin Beste in Französisch Eleni Bräunig von der Waldblick-Oberschule setzte sich bei der dritten Stufe der Französischolympiade gegen 14 Teilnehmer durch.

Sachsens beste Französisch-Schülerin kommt von der Waldblick-Oberschule in Freital. © Thorsten Eckert

Eine Freitalerin ist Sachsen beste Französisch-Schülerin. Eleni Bräunig von der Waldblick-Oberschule setzte sich vergangene Woche bei der dritten Stufe der Französischolympiade im Kultusministerium in Dresden gegen 14 weitere Teilnehmer durch. Souverän konnte sie im Hören, im Verstehen eines Textes, dem Schreiben eines eigenen Textes sowie im dialogischen Sprechen in der französischen Sprache überzeugen. Seit 2008 wird die Olympiade in der Klassenstufe Acht durchgeführt. Qualifiziert für das Landesfinale hatten sich die Schüler durch ihre Leistungen bei den regionalen Wettbewerben. Beim landesweiten Fremdsprachenduell mussten die Schüler Aufgaben zum Lese- und Hörverständnis lösen. Auch ihre mündlichen Sprachkenntnisse waren gefragt. Als Preise gab es Gutscheine und Bücher in Originalsprache. Insgesamt traten die 45 besten Oberschüler aus Sachsen in den Sprachen Französisch, Russisch und Englisch an.(SZ)

zur Startseite