Freitaler Windbergfest bleibt Erfolgsgeschichte

Freital. Das Windbergfest 2016 ist vorüber – und in der Stadtverwaltung ziehen die Organisatoren ein positives Fazit. „Ich freue mich, dass die Freitaler und ihre Gäste das Fest wieder so toll angenommen und so zahlreich besucht haben. Es wurde wirklich ausgelassen und friedlich gefeiert“, sagte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU).

Auch nach Einschätzung der Sicherheitskräfte war es ein friedliches Volksfest. „Wir hatten keine Einsätze“, sagt Mario Laske, Sprecher der Polizei. Für die Notfallhelfer verlief das Wochenende ebenfalls ruhig. „Wir hatten einen normalen Einsatz, nichts Außergewöhnliches“, berichtet Holger Maiwald vom Deutschen Roten Kreuz. Der Ortsverband Freital hatte drei Tage lang das Fest medizinisch abgesichert. Man habe einigen Betrunkenen helfen müssen, dazu kamen ein paar Verletzungen nach Stürzen und Insektenstichen.

Geradezu begeistert äußert sich Armand Müller, Chef der Schausteller. „Das Windbergfest ist eines der besten Feste, die ich kenne.“ Er verweist auf die perfekte Organisation seitens der Stadt und ein schönes Programm. Ein weiterer Pluspunkt ist aus seiner Sicht der kostenlose Eintritt. Auch die Hitze hätte dem Zuspruch keinen großen Abbruch getan.

Zufrieden, wenn auch ein bisschen erschöpft, waren die Macher von der Kultur- und Tanzwerkstatt, kurz: das Kuta-Team. Sie hatten unterhalb des Berufsschulzentrums eine kleine Bühne samt Tanzfläche aufgebaut und boten dort gleich mehrere DJs auf. Auch Breakdancer waren zu Gast. 20 Leute des Vereins, alles Ehrenamtliche, waren übers Wochenende vor Ort. „Es war ein voller Erfolg“, sagte Kuta-Chefin Kerstin Mager-Baran. Man wollte ein Angebot für die Jugendlichen und Junggebliebenen schaffen – abseits von Bierzelt, Schlagerparty und dem Rummel. „Es ist uns gelungen, die jungen Freitaler anzulocken.“

Vor allem dies wertet der Stadtrat der Freien Wähler, Frank Gliemann, als Erfolg. Die Wählergemeinschaft hatte sich im Frühjahr für eine Belebung des Windbergfestes eingesetzt. „Es war ein Ziel von uns, dass wir Akzente für Jugendliche setzen.“ Das sei mit der Bühne des Kutawerkes gelungen. Um dies möglich zu machen, hatte Fraktionskollege Uwe Jonas Gespräche mit dem Veranstalter, der Stadt Freital, und Armand Müller geführt. Laut Gliemann könne in den kommenden Jahren beim Windbergfest noch mehr für Jugendliche getan werden. „Wir müssen sehen, wie sich das ausbauen lässt.“

