Freitaler Tafel braucht Geld für Kühlfahrzeug

Der Finanzausschuss des Stadtrates entscheidet in seiner Sitzung am Dienstag über eine zusätzliche Förderung für die Freitaler Tafel. Wie aus der entsprechenden Vorlage der Stadtverwaltung hervorgeht, bittet der Verein um rund 2 400 Euro zur Reparatur eines Kühlfahrzeuges. Der Finanzausschuss sollte sich bereits im Dezember mit dem Thema beschäftigen, allerdings waren noch einige Fragen zu klären. Demnach habe die Freitaler Tafel zwar in dem Antrag Angaben zu den Ausgaben im Jahr 2016, aber keine Angaben zu Einnahmen gemacht. Außerdem habe die Tafel nach Angaben der Stadt eine Kraftfahrzeug-Versicherung. Es sei aber unklar, ob und in welcher Höhe die Versicherung den Schaden übernehmen könne.

Die Sitzung des Finanzausschusses beginnt um 18 Uhr im großen Saal des Rathauses Potschappel. Die Sitzung ist öffentlich. (SZ/win)

