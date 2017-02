Freitaler Tänzer räumen in Dresden ab

Die Fresh Beats aus Freital haben am vergangenen Wochenende beim DDP-Cup in der Dresdner Messe gewonnen. Die jungen Hip-Hop-Tänzer des Kutawerks setzten sich in ihrem Wettbewerb gegen 14 andere Teams durch. In der Erwachsenen-Kategorie belegten die Hip-Hop-Tänzer Jelly Freax, ebenfalls vom Kutawerk aus Freital, den dritten Platz von insgesamt 21 Teams.

Der DDP-Cup ist nach Angaben der Veranstalter Ostdeutschlands größtes Hip-Hop- und Showdance-Event. Zum bereits 17. Mal konnten sich Tanzbegeisterte in den drei Altersklassen Kids, Teens und Erwachsene und den jeweiligen Kategorien Hip-Hop und Showdance messen. 52 Tanzgruppen machten insgesamt mit. Die jeweils ersten Plätze gewannen ein Preisgeld von 500 Euro. Bereits zum zweiten Mal fand der DDP-Cup in der Dresdner Messe statt. Nachdem die Veranstaltung 2016 ausverkauft war, erhöhten die Veranstalter die Zahl der Sitzplätze von 2 000 auf 2 500. Bereits seit Anfang Januar war auch die diesjährige Auflage des Tanzwettbewerbs ausverkauft. (SZ/win)

zur Startseite