Freitaler Straße pünktlich fertig Die Bauarbeiten zwischen Potschappel und Pesterwitz sind bald beendet.

© André Braun

Die Bauarbeiten auf der Freitaler Straße zwischen Potschappel und Pesterwitz sind bald beendet. Wie das Rathaus mitteilt, kann der vorgesehene Termin für die Fertigstellung am 21. Juli gehalten werden. Aktuell laufen unter anderem noch Arbeiten an den Straßenlaternen sowie an den Grünflächen links und rechts der Straße. Wegen der Bauarbeiten, die im vergangenen September begonnen hatten, musste die Freitaler meist halbseitig, zum Teil auch voll gesperrt werden.

Die Bauarbeiten waren nötig, weil es entlang der Freitaler Straßen teilweise keinen Fußweg gab. Dieser wurde nun auf einem insgesamt 280 Meter langen Abschnitt komplett neu angelegt. Zwischen der Straße Roter Fuchs und Siedlerstraße wurde der vorhandene Weg neu gepflastert. Die Freitaler Stadtverwaltung investiert rund 128 000 Euro. Davon sind rund 89 000 Euro Fördermittel. Kostensteigerungen sind nicht zu erwarten, wie das Rathaus mitteilt. (SZ/win)

