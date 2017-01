Freitaler stört Polizeiermittlungen Nach einem Unfall einer Regiobahn am Hauptbahnhof Dresden ging der 28-Jährige die Beamten an. Er wurde zeitweilig in Gewahrsam genommen.

Ein Unfall-Gaffer wurde am Donnerstag auf dem Hauptbahnhof in Dresden eine Zeit lang in Gewahrsam genommen.

Am Nachmittag war ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) am Bahnsteig 12 trotz Gefahrenbremsung auf den Prellbock gefahren. Durch den Aufprall wurde der um etwa 20 Zentimeter verschoben. Der Zug mit 120 Reisenden kam aus Hof. Bahnreisende kamen bei dem Aufprall nicht zu Schaden, teilt die Bundespolizei mit. An dem Triebfahrzeug entstand ein leichter Sachschaden. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen der Bundespolizei noch an.

Während der Unfallaufnahme durch die Bundespolizei störte ein 28-Jähriger permanent die polizeilichen Maßnahmen. Mehrfachen Aufforderungen zum Verlassen des Bereichs kam der Deutsche nicht nach, sondern er suchte stattdessen wiederholt die Konfrontation mit den Polizisten. Er ignorierte die Absperrungen und die guten Worte der eingesetzten Kräfte.

Da auch ein Platzverweis den Mann nicht von seinem Tun abhalten konnte, wurde der Freitaler letztendlich für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen, so die Bundespolizei. (szo)

