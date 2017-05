Freitaler sterben bei Busunfall im Iran Das Rentnerpaar war auf einer Touristenreise. Bei einem Ausflug verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Kleinbus.

© Symbolbild: Klaus-Dieter Brühl

Bei einem Busunglück bei Teheran im Südiran sind zwei Deutsche ums Leben gekommen. Wie regionale Medien schreiben, soll es sich dabei um ein Rentnerpaar aus Freital handeln. Diese waren wohl in dem Land auf Urlaubsreise. Weitere 16 Menschen, die ebenfalls in dem Bus saßen, wurden bei dem Unglück verletzt. Drei von ihnen schwer, wie die Deutsche Presseagentur mitteilt. In dem Bus saßen den Angaben zufolge nur deutsche Touristen sowie zwei Iraner – der Fahrer und Beifahrer.

Der Fahrer des Minibusses war einem Polizeisprecher zufolge am Montagabend auf einer glatten Straße zu schnell gefahren und verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Touristen sollen auf dem Weg nach Persepolis gewesen sein, eine der Hauptstädte des antiken Perserreiches im Iran.

Das iranische Außenministerium bedauert in einer Pressemitteilung den Tod der beiden deutschen Touristen. „Das war eine sehr unerfreuliche Nachricht und wir sprechen hiermit den Familien der Opfer unser Beileid aus“, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi zu dem Busunfall. Außerdem sollen sich die Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Teheran umgehend an den Unglücksort begeben haben, um die verletzten Insassen des Busses konsularisch zu unterstützen. (SZ)

