Freitaler Stadtrat will nach Berlin Die FDP hat ihren Mann für die Bundestagswahlen nominiert. Es ist der wahlkampferfahrene Lothar Brandau.

Lothar Brandau ist 66 Jahre und Bauingenieur. Er wohnt in Freital und trat 2008 in die FDP ein. Seit 2009 sitzt er dort im Stadtrat. © Dirk Zschiedrich

Er war gerade in die FDP eingetreten, da kämpfte er 2008 um den Freitaler OB-Posten an. Er verlor und machte weiter. Am Freitagabend nominierte ihn der FDP-Kreisverband in Neustadt einstimmig zum Bundestagskandidaten.

Der Bauingenieur hält im Freitaler Stadtrat die liberale Fahne hoch und trägt sie nun durch den Bundestagswahlkampf. „Ich will, dass der Politikstil von ,denen da oben’ ein Ende findet“, sagt er. Politisches Handeln müsse für alle nachvollziehbar und verständlich sein. Seine Erfahrung als Stadtrat zeige ihm, es ist möglich, wenn man die Sorgen und Nöte der Bürger ernst nimmt und zuhört. Teure Wahlgeschenke auf Kosten kommender Generationen lehnt er als zutiefst unsozial ab. „Wir dürfen die, die jeden Tag aufstehen, für ihre Kinder sorgen, zur Arbeit gehen, nicht mit noch höheren Abgaben und Steuern belasten, um hausgemachte gesellschaftliche Probleme zu finanzieren.“ Die deutsche Bürokratie sei unfähig, alle Asylsuchenden zu erfassen und die rechtlichen Vorgaben umzusetzen. Auf der anderen Seite ersticken Bürger und Unternehmen an immer neuen Vorgaben und Regelungen. (SZ)

