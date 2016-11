Freitaler Stadtrat verstorben

Der Freitaler CDU-Stadtrat Norbert Frost ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend nach langer Krankheit verstorben. Das bestätigte am Montag die Familie des 66-Jährigen. Der Pesterwitzer saß von 1990 bis 1994 im Dresdner Stadtrat. Damals wohnte er in der Landeshauptstadt. 2002 kam Frost mit seinem Umzug nach Pesterwitz in den Freitaler Stadtrat. Nach der Kommunalwahl 2004 stand er an der Spitze der CDU-Fraktion. Zuletzt war er neben seiner Tätigkeit als Stadtrat auch in der Senioren-Union auf Kreisebene aktiv. Frost galt als Querdenker. Er scheute sich nicht, Parteikollegen öffentlich zu kritisieren.

Frost war Diplom-Ingenieur für Kfz-Technik und hatte auch einen Abschluss als Elektromeister. Er arbeitete als selbstständiger Elektriker. Frost war verheiratet und hatte vier Kinder. „Er war immer ein aufrechter und fleißiger Mann“, sagte sein Bruder und AfD-Kreisrat, Steffen Frost, am Montag. (SZ/win)

