Freitaler spielt für Bayern München Seit 2012 steht Tom Starke beim FC Bayern unter Vertrag. Angefangen hat er mit einer anderen Sportart.

Tom Starke begann ursprünglich als Handballer und kam in Freital zum Fußball. Das Foto entstand vor zwei Wochen beim Bayern-Trainingslager in Katar. © dpa

Natürlich möchte er lieber spielen, als auf der Bank sitzen, hat Tom Starke einmal in einem Interview gesagt. Dennoch ist es für ihn kein Problem, als Ersatztorwart für den FC Bayern München an den Start zu gehen. Schließlich, so erklärte er, habe er mit Manuel Neuer den besten Torhüter der Welt vor sich. Aber genau wie jeder andere Stammspieler trainiere er deswegen nicht weniger professionell.

Erst im Sommer des vergangenen Jahres hat Starke seinen Vertrag beim Bundesligisten um ein weiteres Jahr verlängert. Begonnen hatte seine sportliche Karriere aber nicht auf dem Fußballfeld. Am 18. März 1981 in Freital geboren, wuchs er bis zu seinem 18. Lebensjahr in Kurort Hartha auf. Hier begann er siebenjährig mit dem Handballspielen.

Das kam nicht von ungefähr, denn Starke stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Beide Eltern spielten lange aktiv Handball. Bis heute setzen sie sich sehr für diesen Sport ein. Toms Schwester hatte sich ursprünglich für Volleyball entschieden. Aber auch sie entdeckte bald ihre Leidenschaft für den Handball. Toms jüngerer Bruder Manuel dagegen spielt Fußball, seit er laufen kann. „Und das tut er bis heute mit Leidenschaft“, erzählt der ältere.

1988 wechselte Tom Starke vom Handballfeld auf den Fußballrasen. Gleich sein erster Trainer bei der BSG Stahl Freital stellte ihn ins Tor. „Der hatte eigentlich gar keine andere Wahl, da ich die entsprechende Körpergröße und die richtige Fangtechnik vom Handball schon mitbrachte“, erinnert sich der 1,94 Meter große Starke heute. Nach der Grundschulzeit, die er in seinem Heimatort absolvierte, ging er nach Dresden an die damalige Kinder- und Jugendsportschule. Dort blieb Starke bis zum Abitur. Nachdem er viele Jahre in der Jugendabteilung der SG Dynamo Dresden gespielt hatte, holte ihn Reiner Calmund 1999 zu Bayer 04 Leverkusen.

Hier wurde er mit der A-Jugend im Jahr 2000 Deutscher Meister und mit der Amateurmannschaft 2001 Oberligameister. Seinen ersten Auftritt in der Bundesliga hatte der heute 35-Jährige im März 2004. In einem Heimspiel gegen Hertha BSC wurde er in der 52. Minute gegen Stefan Wächter eingewechselt.

Nach Verträgen beim SC Paderborn, dem MSV Duisburg und der TSG Hoffenheim unterschrieb Starke im August 2012 beim FC Bayern München einen Vertrag.

In Bayern ist er inzwischen fest verwurzelt. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt er in Grünwald. „Planmäßig wird das auch noch lange so bleiben“, sagt Starke. Unabhängig davon, wie es mit seiner Karriere als Fußballprofi weitergeht, hat er sich inzwischen vor allem der Förderung junger Fußballer verschrieben. Zukünftig möchte er auf diesem Gebiet bereits bestehende Projekte vorantreiben, aber auch helfen, neue zu entwickeln.

Seiner Heimat ist er aber bis heute verbunden geblieben. So oft es geht – meist sei das zweimal im Jahr, sagt Tom Starke – kommt er nach Sachsen, denn bis auf seinen Bruder, der im thüringischen Meuselwitz als Fußballer aktiv ist, hat die gesamte Familie ihren Lebensmittelpunkt nach wie vor in Kurort Hartha.

