Freitaler spielen bei „Jugend musiziert“ Der 55. Regionalwettbewerb wird dezentral in verschiedenen Veranstaltungsräumen der Region organisiert.

Die Musikschule Freital ist auch dieses Jahr wieder Austragungsort bei „Jugend musiziert“. © Symbolfoto: dpa

Freital. Die städtische Musikschule Freital ist dieses Jahr erneut ein Austragungsort bei „Jugend musiziert“. Der 55. Regionalwettbewerb wird dezentral in verschiedenen Veranstaltungsräumen der Region organisiert und ist für die Wochenenden vom 19. bis 21. Januar 2018 sowie vom 26. bis 28. Januar 2018 vorgesehen. Am Sonnabend, dem 27. Januar 2018, werden sich in den Räumen der Musikschule im Kulturhaus Freital die Teilnehmer verschiedener Altersgruppen in der Kategorie „Musical“ messen. Es starten insgesamt fünf Schüler aus Sachsen. Interessierte Zuhörer sind zu der öffentlichen Veranstaltung eingeladen. Los geht es 10 Uhr in der „Laterne“ des Kulturhauses. Der Eintritt ist frei.

Außerdem entsendet die Musikschule Freital selbst Schüler zum regionalen Wettbewerb, der in den weiteren Solo-Kategorien und Ensemble-Kategorien auch in Dresden, Bannewitz, Pirna und Großenhain ausgetragen wird. Aus Freital nehmen sechs Schüler in der Kategorie Holzbläser und Musical teil. (SZ/hey)

