Freitaler Rathäuser nach Feiertagen geöffnet Zwischen Weihnachten und Silvester sind die Rathäuser in Potschappel und Deuben wie gewohnt offen.

Das Rathaus Potschappel ist nach Weihnachten wieder für die Bürger geöffnet. © Andreas Weihs

Auch zwischen Weihnachten und Silvester ist die Stadtverwaltung Freital für die Anliegen der Bürger erreichbar. Wie die Verwaltung mitteilt, haben die Rathäuser in Potschappel und Deuben vom 27. bis 30. Dezember wie gewohnt offen. Das gilt insbesondere auch für die Rathausinfos, das Standesamt und das Einwohnermeldeamt. Wer das Rathaus erreichen will, sollte beachten: Wie immer ist die Stadtverwaltung mittwochs geschlossen.

Die städtischen Sammlungen auf Schloss Burgk sind neben den regulären Öffnungszeiten auch zu Heiligabend von 10 bis 13 Uhr und am 2. Weihnachtsfeiertag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am 25. und 31. Dezember machen die Sammlungen Pause. Noch bis 8. Dezember ist auf Schloss Burgk die Weihnachtsausstellung zu sehen. Ein Besuch bietet sich beispielsweise am Neujahrstag an. Dann ist die Schau von 13 bis 17 Uhr offen. Wer vor dem neuen Jahr noch neuen Lesestoff braucht oder geliehene Bücher abgeben muss: Die Stadtbibliothek im City Center ist bis auf den 26 Dezember ebenfalls regulär geöffnet. Die Bibliothek in Zauckerode bleibt dagegen vom 27. bis 30. Dezember geschlossen. (SZ)

