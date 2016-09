Freitaler Park ab sofort gesperrt Im Heilsberger Park droht eine alte Buche umzufallen. Nun sollen Experten den Baum untersuchen.

Der Heilsberger Park dar derzeit nicht betreten werden. © Symbolbild: Daniel Förster

Der Zugang zum Heilsberger Park in Freital-Hainsberg ist ab sofort gesperrt. Das teilte das Rathaus am Donnerstag mit. Eine große Rotbuche, die auch als Naturdenkmal gelistet ist, droht den Angaben zufolge umzufallen. Da der Park nicht in verschiedene Bereiche unterteilt werden kann, muss er aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt werden. „Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit wird der Zustand des Baumes eingehend geprüft, um danach entsprechende Maßnahmen zu veranlassen“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel. Der Park solle so schnell wie möglich wieder geöffnet werden.

Der Heilsberger Park befindet sich zwischen der Bahnstrecke Dresden–Freiberg, der Somsdorfer Straße, dem Leitenweg und der Straßenmeisterei des Landkreises. Durchzogen wird er von der Wilden Weißeritz. Die Bäume in dem Park sind teilweise mehr als 250 Jahre alt. Dazu gehört auch die Rotbuche. Der Name der Parkanlage geht auf das Freigut Heilsberg zurück.

