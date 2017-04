Freitaler nur knapp geschlagen Bei den Kochsternstunden landet die Brasserie Ehrlich aus Freital-Wurgwitz auf Platz zwei, gewinnt dafür aber in einer Spezialkategorie.

Nadine Butter und Stefan Fröhlich haben bei den Kochsternstunden abgeräumt. Vor einem Jahr sind sie mit ihrem Lokal nach Freital gezogen. © Foto: PR

Flambierter Königssee-Saibling, Zartes und Würziges vom Eichelschwein und karamellisierte Birnentarte – mit diesen Menüzutaten haben Nadine Butter und Stephan Fröhlich von der Freitaler Brasserie Ehrlich offenbar ihre Gäste überzeugt. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, landeten sie beim sachsenweiten Wettbewerb Kochsternstunden auf dem zweiten Platz von insgesamt 35 Restaurants. Seit Anfang März konnten die Gäste in den Lokalen eigens kreierte Menüs probieren und anschließend die Speisen und den Service bewerten. Als bestes Restaurant bewertet wurde demnach das Schönburger Palais in Lichtenstein, zwischen Chemnitz und Zwickau gelegen. Hinter der Brasserie Ehrlich landete die Rosenschänke auf Platz drei. Das Restaurant aus Kreischa konnte den Wettbewerb in den vergangenen beiden Jahren jeweils gewinnen. Für Nadine Butter und Stephan Fröhlich von der Brasserie Ehrlich ist es der dritte zweite Platz nacheinander.

Das Gastronomenpaar – sie ist für den Service, er für die Küche zuständig – war vor einem Jahr von Dresden-Plauen nach Freital-Wurgwitz in das ehemalige Bauernstübl gezogen. Nadine Butter, die aus dem Erzgebirge stammt, hat jahrelang auf Kreuzfahrtschiffen als Wein-Stewardess gearbeitet. Stephan Fröhlich ist gebürtiger Dresdner, gelernter Koch und hat seine Lehrjahre vor allem in der Schweiz verbracht. Kennengelernt haben sich die beiden vor neun Jahren in Heidelberg in einer Gastronomieschule. Sie haben die Räume in Wurgwitz nach ihren Vorstellungen umgestaltet und setzen auf einen Mix aus anspruchsvollen und einfachen Gerichten.

Getränke und Service extra bewertet

Bei den Kochsternstunden waren in diesem Jahr die Bewertungen nicht mehr per Fragebogen, sondern nur noch online über eine Webseite möglich. Der Vorteil: Die Testesser hatten die Möglichkeit, am Ende der Bewertung noch persönliche Kommentare ans Restaurant zu senden – selbstverständlich anonym. Die Restaurants erfuhren so tagesaktuell, wie sie bewertet wurden, und konnten daher Verbesserungsvorschläge sofort umsetzen.

Direkt im Anschluss an die diesjährigen Kochsternstunden wurden am Dienstag alle Beurteilungen ausgewertet und der Sieger gekürt. „Insgesamt gingen 3 657 Menü-Bewertungen ein – über 200 mehr als im Vorjahr“, berichtet Clemens Lutz, der die Kochsternstunden vor neun Jahren ins Leben rief.

Ebenfalls neu war, dass die Testesser bei jedem Menü nicht nur die Kategorien Geschmack, Kreativität, Ambiente, Service und Preis/Leistung, sondern erstmals auch die Kategorie Getränkebegleitung mit jeweils bis zu fünf Sternen bewerten konnten. Zudem konnten die Tester in allen Restaurants direkt eine Servicekraft benennen. „Die Bewertungen in der Kategorie Service wurden jeweils direkt der entsprechenden Servicekraft zugeordnet“, erläutert Lutz.

In dieser Kategorie konnte die Brasserie Ehrlich vollends überzeugen. Nadine Butter wurde von den Gästen zur besten Servicekraft gekürt, gefolgt von Stefanie Walther von der Rosenschänke.

zur Startseite