Freitaler nachts ausgeraubt

Autodiebe scheiterten an VW Touran Bannewitz. An der Straße An der Zschaucke versuchten Unbekannte das Schloss eines VW Touran aufzubrechen. Da dabei ein Teil des Schlosses abbrach, konnten die Diebe ihr Vorhaben nicht fortsetzen. Außerdem stellte der 42-jährige Eigentümer frische Lackkratzer an der hinteren Stoßstange feste. Am Ende beläuft sich der Sachschaden auf knapp 1000 Euro.

Tablet geraubt - Zeugenaufruf Freital. In der vergangenen Nacht hatte ein 44-Jähriger sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Burgker Straße abgestellt. Als er aus dem Wagen stieg, kamen zwei Männer auf ihn zu und entrissen ihm sein Tablet. Anschließend stieß ihm einer der Unbekannten gegen die Brust, woraufhin der 44-Jährige stürzte. Die beiden Räuber flüchteten nun in Richtung Leßkestraße. Durch den Sturz hatte der Freitaler leichte Verletzungen erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die unbekannten Räuber trugen dunkle Kleidung bzw. dunkle Oberbekleidung und eine helle Hose. Einer von ihnen hatte dunkles gelocktes Haar und Kotletten. Sie sprachen vermutlich arabisch untereinander.Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Dresdner Polizei unter der Rufnummer 03514832233 oder bei der Freitaler Polizeiwache zu melden.

Einbruch in Bäckereifiliale Wilsdruff. Unbekannte hebelten die Zugangstür zu einer Bäckereifiliale an der Meißner Straße Samstagnacht auf. In der Folge stahlen sie einen Tresor mit den Tageseinnahmen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Angaben zur Höhe des Stehlschadens liegen nicht vor.