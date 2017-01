Freitaler Musikschüler mit ersten Preisen

Das Klarinetten-Trio der Musikschule Freital kehrte am Sonntag mit einem ersten Preis vom Regionalausscheid des Wettbewerbes „Jugend musiziert“ aus Dresden zurück. Die Jury bewertete die Leistung von Mareike Lösche, Charlotte Schönbach und Justus Czarnikow mit 23 von 25 möglichen Punkten. Die 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen, die von der Japanerin Rumi Sota Klemm unterrichtet werden, haben sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert, der im März in Bautzen stattfindet.

Mit Stefan Große schaffte in der Woche zuvor in Großenhain ein weiterer Schüler der Musikschule Freital den Sprung auf die nächsthöhere Ebene von „Jugend musiziert“. Dem 21 Jahre alten Sänger fehlte nur ein einziger Punkt an der Höchstwertung. Große wird von Musikschulleiterin Sira Richter unterrichtet. Von ihren Schülern holte auch Annika Ell einen ersten Preis; zweite Preise bekamen Maria Brauer, Lea Flemming und Skadi Richter. (SZ/th)

zur Startseite