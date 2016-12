Freitaler mit Tanzprojekt auf Dresden-Tour 30 Kinder haben das Stück vom Anfang bis zum Ende selbst erarbeitet. Im kommenden Jahr ist eine Fortsetzung geplant.

Wer sind die richtigen Freunde? Mit dieser Frage quält sich Jette, gespielt von Jette Thümmel. © PR

In einer Disco trifft Jette zum ersten Mal auf „Die Gang“. In den kommenden Wochen wird der Wunsch des Mädchens immer stärker, unbedingt dazu gehören zu müssen. Das ist die Rahmenhandlung eines besonderen Tanzstücks, das 28 Kinder und Jugendliche aus Freital nun in Dresden aufgeführt haben. Wie Projektleiterin Kerstin Mager-Baran mitteilte, standen die Elf- bis 17-Jährigen an zwei Tagen im Projekttheater in der Neustadt auf der Bühne.

In dem Stück mit dem Titel „Come On Stage“ geht es um wahre Freundschaft im Zeitalter von Social Media und Smartphones. Es ist ein Projekt des Bundesprogramms „Pop II Go“. In Freital wurde dafür bereits im Jahr 2015 ein Bündnis gegründet. Partner des Bündnisses sind aktuell der Verein Soziokultur Freital, die Kultur- und Tanzwerkstatt Freital, die Spielbühne Freital sowie der Förderkreis Biotec. Nach der Premiere im Juni im Stadtkulturhaus folgten nun die beiden Auftritte in Dresden. Das Stück wurde während der Osterferien vollständig von der ersten Idee bis zur Erarbeitung des Stücks von den beteiligten Kindern und Jugendlichen selbst entwickelt. Es ist ein Mix aus Gesang, Instrumentalmusik, Rhythmik, Tanz, Schauspiel, Regie, Video- und Fotoarbeiten.

In der Geschichte bricht Jette ihre Freundschaft zu Collien ab. Um dazuzugehören, muss sie als Mutprobe ein Handy klauen. Nach dem Diebstahl gehört Jette aber nicht wie erhofft zur Gang. Sie wird im Gegenteil über soziale Netzwerke bloßgestellt, da „die Gang“ den Diebstahl gefilmt und ins Netz gestellt hat. Jette ist verzweifelt und wendet sich an ihre frühere beste Freundin Collien, die ihr hilft. Bei der Musikauswahl orientierten sich die Verantwortlichen am aktuellen Geschmack der Teilnehmer und entschieden sich für Popmusik-Stücke.

Weitere Aufführungen des Stücks sind aktuell nicht geplant. Die Kooperationsvereine bieten den Teilnehmern aber weiterführende Möglichkeiten, ihre Interessen und erlernten Fähigkeiten in Vereinsgruppen zu vertiefen und auszubauen. Insgesamt hat das Freitaler Pop-II-Go-Bündnis seit seiner Gründung nun schon vier Projekte mit insgesamt mehr als 100 Teilnehmern durchgeführt. Die Projekte sind für die Kinder und Jugendlichen kostenlos. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Für das Jahr 2017 seien Folgeprojekte bereits in Planung, so Mager-Baran. (SZ/win)

