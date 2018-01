Freitaler Koch wegen Kinderpornos verurteilt In mindestens 13 Fällen soll der Freitaler Aufnahmen von Mädchen mit anderen Pädophilen getauscht haben.

Freital. Ein Koch aus Freital musste sich vor Kurzem wegen der Verbreitung von Kinderpornos am Amtsgericht in Dippoldiswalde verantworten. Der wegen ähnlicher Vorwürfe bereits vor ein paar Jahren verurteilte Deutsche soll zwischen Oktober 2014 und Dezember 2015 in mindestens 13 Fällen Aufnahmen von Mädchen mit anderen mutmaßlichen Pädophilen getauscht haben, darunter auch Videos. Darauf zu sehen sind laut Anklage Mädchen, die deutlich unter 14 Jahren jung seien, bei Sexpraktiken.

Der 47-Jährige, der die Taten einräumte, habe beim Tausch der Kinderpornos neben Onlineforen auch den Nachrichtendienst Whatsapp genutzt. Die Ermittler kamen ihm nach Durchsuchungen bei einem anderen Tatverdächtigen auf die Schliche. Das Gericht verurteilte den Koch nun zu acht Monaten Haft – auf Bewährung. (skl)

