Freitaler gewinnt Vorlesewettbewerb in Dipps Ein Klassiker der Kinderliteratur und viel Gelassenheit führten zum Sieg.

Mika Heischkel vom Weißeritzgymnasium hat den Lesewettbewerb für die Weißeritzregion gewonnen. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde/ Freital. „Fünf Freunde im Orientexpress“ heißt das Buch von Enid Blyton, aus dem Mika Heischkel vom Weißeritzgymnasium in Freital vorgelesen hat. „Dabei hat er eine große Gelassenheit gezeigt und damit die Jury überzeugt“, informierte Kristina Walter von der Stadtbibliothek Dippoldiswalde, die den Kreisausscheid des Vorlesewettbewerbs organisiert hat. In den sechsten Klassen der beteiligten Schulen haben die Schulwettbewerbe stattgefunden. Deren Sieger aus der Weißeritzregion haben sich am Donnerstag im kleinen Parksaal in Dippoldiswalde getroffen und vor einer Jury gelesen. Dieser gehörten Uta Bormann, frühere Deutschlehrerin am Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde, an, die Buchhändlerin Heidrun Thiel und Daniel Crönertz, Bibliothekar in der Stadtbibliothek Dippoldiswalde.

Die fünf Schülerinnen und drei Schüler mussten zwei Texte vorlesen. Einen konnten sie sich selbst aussuchen, einen bekamen sie vorgegeben. Es war ein Ausschnitt aus „Die Paulis“ von Gernot Kricksch. Dabei kam es auf drei Dinge an, auf die Textgestaltung, das Textverständnis und das Leseverständnis. In jeder Disziplin gab es Punkte. Mika Heischkel hat die meisten bekommen. Er darf jetzt zum Bezirksausscheid fahren und dort seine gelassene Lesekunst unter Beweis stellen. Es folgen dann weitere Lesewettbewerbe auf Länderebene und schließlich am 21. Juni das Bundesfinale in Berlin. Die anderen Teilnehmer am Kreiswettbewerb bekamen eine Urkunde und ein Buch geschenkt. (SZ/fh)

