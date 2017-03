Freitaler ärgern sich über Hundehaufen Nach dem SZ-Bericht beschweren sich die Hundehalter. Andere sehen das Problem woanders.

Einmal nicht richtig hingeschaut, schon ist es passiert: Hundehaufen können Fußgängern den Tag so richtig versauen. Wie die SZ jetzt berichtete, ist vor allem im Mühlenviertel der Ärger über die liegengelassenen Haufen groß. Doch auch im Rest der Stadt erregt das Thema die Gemüter, wie sich anlässlich des Berichts auf der Facebook-Seite der SZ Freital zeigte.

Astrid Dyga etwa ist selbst Hundebesitzerin und ärgert sich über anderer Halter, die nicht zum Plastikbeutel greifen: „Die Tüten können doch wirklich gut entsorgt werden. Es wird sich bestimmt auch keiner aufregen, wenn man sie in irgendeine fremde Tonne entsorgt. Von mir aus können auch Kontrollen gemacht werden“, kommentiert sie den SZ-Artikel. Eine weitere Hundehalterin unter dem Namen „Mira Sinktshier“ sieht vor allem die Krankheitsgefahr: „Ich musste meinen Hund in sechs Monaten viermal entwurmen lassen, weil irgendjemand hier die verwurmten Haufen nicht beräumt“, sagt sie.

Doch nicht jeder versteht die Aufregung: „Katzenhaufen sind schlimmer. Gerade wieder auf Spielplatz gesehen im Sandkasten und davor [...]. Ekelhaft. Hund scheißt wenigstens auf Wiese, wo es schnell abbaubar ist“, meint Ben Studt. „Wir wäre es mit Tütenspendern“, fragt Manja Scholz. Diese gibt es im Stadtgebiet zwar. Für manchen Besitzer allerdings scheint die Zahl der Spender so wie auch die der Mülleimer zur Entsorgung der Tüten zu klein zu sein. Gerd Richter hat allein in Zauckerode sechs Spender gezählt, sieht trotzdem noch ein anderes Problem. „In Zauckerode stehen welche, die ein älterer Herr auch auffüllte. Aber wenn dann Hundebesitzer gleich ’paketweise‘ entnehmen ...“ Das Mühlenviertel ist jedenfalls nicht die einzige Problemzone in Sachen Hundekot: „Der ganze Windberg ist eine große Hundetoilette!“, schreibt Eva Bähr. (SZ/cb)

