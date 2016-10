Freital tauscht Gullydeckel aus An einer wichtigen Kreuzung wird es für Autofahrer eng. Der Zeitpunkt für die Arbeiten ist aber nicht zufällig gewählt.

Die maroden Gullydeckel in Freital werden ausgetauscht. © Archivfoto: Holm Helis

Freital. Die Stadt hatte zuletzt mehrere marode Gullydeckel in ganz Freital mit grüner Farbe markiert (die SZ berichtete). Jetzt hat der Austausch der maroden Schachtabdeckungen begonnen. Am Mittwoch wurde dafür zwischen Burgker Straße und Wilsdruffer Straße eine Spur der Dresdner Straße abgesperrt. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilte, werden dort sechs Gully-Deckel auf der rechten, teilweise aber auch auf der linken Fahrspur ausgetauscht. „Die Arbeiten sollten, wegen des geringeren Verkehrsaufkommens, zwingend noch in den Ferien durchgeführt werden“, so Weigel. Am Freitag sollen sie beendet sein.

Der Verkehr Richtung Dresden und Kesselsdorf muss nun aus der einen verbleibenden Fahrspur in alle Richtungen fahren. Die Ampelanlage musste dazu umgestellt werden. Um dem linksabbiegenden Verkehr in die Wilsdruffer Straße ausreichend Zeit zum Abbiegen zu geben, werden die beiden Hauptrichtungen der Dresdner Straße getrennt voneinander signalisiert. Die Folge: Die Grüne Welle ist an dieser Kreuzung unterbrochen.

Ebenfalls aktiv sind die Bauarbeiter auf der Tharandter Straße am Backofenfelsen. Hier werden insgesamt sechs Gully-Deckel getauscht. Autofahrer können einfach um die kleinen Baustellen herumfahren, müssen aber bei Gegenverkehr warten. Schon abgeschlossen sind Arbeiten an der Carl-Thieme-Straße zwischen Lutherstraße und Döhlener Rampe. Am Montag und Dienstag wurden dort vier Deckel erneuert.

Bei den Bauarbeiten muss die Asphaltdecke ringsherum abgefräst und erneuert sowie die Schachtabdeckung komplett oder in Teilen ausgetauscht werden. Das kostet etwa tausend Euro pro Gully. Pro Jahr müssen in ganz Freital etwa 50 bis 70 der sogenannten Schachtabdeckungen ausgetauscht werden. (SZ/win)

