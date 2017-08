Freital sucht weihnachtliche Angebote Für die besinnliche Zeit im Jahr bitte die Stadtverwaltung um Hilfe.

Weihnachtsausstellung, Kreativmarkt oder Mitmach-Angebot: Die Freitaler Stadtverwaltung sucht Advents- und Weihnachtsangebote in der Stadt. © Archiv/SZ

Die Stadt Freital will auch in diesem Jahr wieder ein Flugblatt mit allen Advents- und Weihnachtsangeboten herausbringen. Die Veranstalter, die in diesem Heft aufgeführt werden wollen, können sich nun im Rathaus melden. Wie die Stadt mitteilt, endet die Frist dafür am 29. September.

Beworben werden können Märkte, Konzerte, Lesungen, Filme, Ausstellungen, Führungen, Winterwanderungen, Kinderveranstaltungen, Kreativangebote und anderes. „Berücksichtigt werden können ausschließlich Veranstaltungen von öffentlichem Interesse – also keine internen Vereinsveranstaltungen“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Folgende Angaben sind von Interesse: Art der Veranstaltung, Titel, Kurzbeschreibung, Programm, Termin und Uhrzeit, Veranstaltungsort, Veranstalter. Für Rückfragen sind Telefonnummer und Mailadresse hilfreich. Die Termine werden auch im Veranstaltungskalender und auf der Internetseite www.freital.de/veranstaltungskalender bekannt gemacht. Alle Veröffentlichungen sind kostenlos. (SZ)

Angebote an: Große Kreisstadt Freital, z. Hd. Dana Raute, Dresdner Straße 56, 01705 Freital, E-Mail: veranstaltung@freital.de, bei Rückfragen hilft die 0351 6476117

