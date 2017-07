Freital sucht Wahlhelfer Am 24. September werden Ehrenamtler für die Bundestagswahl gebraucht. Für ihren Einsatz bekommen die Freiwilligen eine Entschädigung.

Für die Bundestagswahl am 24. September sucht die Freitaler Stadtverwaltung ehrenamtliche Wahlhelfer. Sie sollen als Teil des Wahlvorstandes dafür sorgen, dass die Stimmabgabe und die Auszählung der im Wahlbezirk abgegebenen Stimmen ordnungsgemäß verläuft.

Der Wahlvorstand besteht aus einem Wahlvorsteher, dessen Stellvertreter, einem Schriftführer und weiteren fünf Beisitzern. In der Stadt Freital gibt es 30 Urnenwahlvorstände und vier Briefwahlvorstände. Die Wahlhelfer werden in zwei Schichten eingesetzt – entweder am Vormittag oder am Nachmittag. Darüber hinaus sind zur Auszählung der abgegebenen Stimmen ab 18 Uhr alle Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend.

Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Für die ehrenamtliche Tätigkeit wird für den Wahltag eine Aufwandsentschädigung in folgender Höhe gezahlt: Wahlvorsteher bekommen 40 Euro, Schriftführer 35 Euro, alle übrigen Wahlhelfer erhalten 30 Euro. Die Entschädigung für den Einsatz wird nach erfolgter Teilnahme überwiesen.

Wer Interesse hat, kann sich an die Stadtverwaltung wenden. Ein Bewerberformular ist im Internet abrufbar oder kann an den Rathausinformationen in Potschappel und Deuben abgeholt werden. (SZ)

Kontakt und Informationen: Stadtverwaltung Freital, Dresdner Straße 212, 01705 Freital;Telefon 0351 6476658

