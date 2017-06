Freital sucht Schafe Die Stadtverwaltung hätte gern mehr Paarhufer für die Rasenpflege.

Freital. Nachdem die Stadt Freital für die Pflege der Wiesen um ihre Regenrückhaltebecken nach Schafen gesucht hatte, sind inzwischen zumindest ein paar tierische Rasenmäher gefunden. Wie Stadtsprecher Matthias Weigel mitteilt, haben die Technischen Werke Freital (TWF) mit einem privaten Schafhalter eine Vereinbarung getroffen. Er will seine Schafe an zwei Rückhaltebecken in Freital grasen lassen.

Die wochenlangen Verhandlungen mit einem weiteren Halter waren dagegen gescheitert. Zu den Gründen äußert sich die Stadt nicht. Freital unterhält im Stadtgebiet insgesamt 14 Regenrückhaltebecken. Für den Rasen um die Becken hatte die Stadt in der Vergangenheit mit einem Schäfer zusammengearbeitet, der seinen Betrieb allerdings einstellen musste. Die Stadt hatte deshalb nach Ersatz gesucht. Durch den Einsatz der Schafe spart sich die Stadt nicht nur das Rasenmähen. Mit ihren Klauen befestigen die Schafe die Böschungen und verdichten den Boden. (SZ)

zur Startseite